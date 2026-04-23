不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下？“不倫相手の女にも制裁を！
水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜 深夜1時）を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。
復讐同盟がついに、不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下！？“不倫相手の女にも制裁を“。クソ夫とクソ女を地獄へ追放するため、私刑執行！ゴミどもはごみ箱へ。
【動画】不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下？“不倫相手の女にも制裁を！
夫・義隆(二階堂高嗣)だけでなく、不倫相手・まどか(矢野ななか)へも復讐したい、と決意した奈津子(水崎綾女)。佳乃(篠田麻里子)と麗奈(矢吹奈子)の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動する。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る…。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場になり…！？
さらに、佳乃は立て続けに作戦を実行し、あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。
しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹(高松アロハ)で…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
〇
早乙女樹…松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
関根まどか…矢野ななか
○
岸本義隆…二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
島田悠子
監督
頃安祐良
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)
復讐同盟がついに、不倫カップルの職場に乗り込み爆弾投下！？“不倫相手の女にも制裁を“。クソ夫とクソ女を地獄へ追放するため、私刑執行！ゴミどもはごみ箱へ。
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第4話 不倫カップルの職場に爆弾投下！？
夫・義隆(二階堂高嗣)だけでなく、不倫相手・まどか(矢野ななか)へも復讐したい、と決意した奈津子(水崎綾女)。佳乃(篠田麻里子)と麗奈(矢吹奈子)の協力のもと、2人を別れさせる計画を始動する。
早速、変装した佳乃が2人の職場である丸越デパートに客として乗り込み、まどかに接触を図る…。崖っぷちに追い込まれた不倫カップルは、狙い通り修羅場になり…！？
さらに、佳乃は立て続けに作戦を実行し、あるイケメンを雇い、まどかを誘惑するよう仕向ける。
しかし、まどかとイケメンが待ち合わせる場所に現れたのは、佳乃が雇ったイケメンではなく、麗奈の夫・樹(高松アロハ)で…。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
岸本奈津子…水崎綾女
遠藤佳乃…篠田麻里子
早乙女麗奈…矢吹奈子
〇
早乙女樹…松アロハ(超特急)
七瀬祐一郎…増子敦貴(GENIC)
関根まどか…矢野ななか
○
岸本義隆…二階堂高嗣(Kis-My-Ft2)
原作
『サレタ側の復讐 同盟を結んだ妻たち』
きら・雙葉葵(DPNブックス刊)
脚本
島田悠子
監督
頃安祐良
ОPテーマ
REIRIE「愛讐」(バンダイナムコミュージックライブ)
EDテーマ
Broken my toybox「TABOO」(murffin discs / ECLO)