バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」を2026年4月 第5週より発売する。全4種で価格は400円。

2026年4月 第5週発売「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」(全4種・400円)

「ウルトラマン ふぁみりーすいんぐ」は、家族のつながりがあるウルトラマンにフィーチャーした心温まるペアチャーム。可愛らしいデフォルメのウルトラマン2人がセットになったボリューム感ある満足仕様だ。

○ラインナップ

肩揉み（ウルトラセブン＆ウルトラマンゼロ）

自慢の息子（ウルトラの父＆ウルトラマンタロウ）

元気を出して（ウルトラマンベリアル＆ウルトラマンジード）

仲良し兄弟（ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル　）

肩揉み（ウルトラセブン＆ウルトラマンゼロ）

自慢の息子（ウルトラの父＆ウルトラマンタロウ）

元気を出して（ウルトラマンベリアル＆ウルトラマンジード）

仲良し兄弟（ウルトラマンロッソ＆ウルトラマンブル　）