令和に復活!『ONE PIECE』ネガティブホロウで落ち込み姿のスイング登場! - ONE PIECE BASE SHOP先行販売
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE ネガティブスイング3」を2026年4月 第4週より発売する。全5種で価格は400円。
2026年4月 第4週発売「ONE PIECE ネガティブスイング3」(全5種・400円)
「ONE PIECE ネガティブスイング3」は、ネガティブホロウによって「もしもあのキャラがネガティブになったら。」をコンセプトにした大ヒットシリーズを、スイングとして令和に復活したアイテム。 エッグヘッド編衣装の麦わらの一味とシャンクス、キッドのラインナップ。 ※ONE PIECE BASE SHOP先行販売商品。
○ラインナップ
ニコ・ロビン
フランキー
ブルック
シャンクス
ユースタス・キッド
ニコ・ロビン
フランキー
ブルック
シャンクス
ユースタス・キッド
2026年4月 第4週発売「ONE PIECE ネガティブスイング3」(全5種・400円)
「ONE PIECE ネガティブスイング3」は、ネガティブホロウによって「もしもあのキャラがネガティブになったら。」をコンセプトにした大ヒットシリーズを、スイングとして令和に復活したアイテム。 エッグヘッド編衣装の麦わらの一味とシャンクス、キッドのラインナップ。 ※ONE PIECE BASE SHOP先行販売商品。
○ラインナップ
ニコ・ロビン
フランキー
ブルック
シャンクス
ユースタス・キッド
ニコ・ロビン
フランキー
ブルック
シャンクス
ユースタス・キッド