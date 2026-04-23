『ONE PIECE』S.H.Figuartsにマリンフォード頂上決戦時の「ポートガス・D・エース」が登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年4月24日(金)16時より予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」(9,900円)
TVアニメ『ONE PIECE』より、「ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」がアクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts」に登場。
「エース」の多彩なアクションを再現出来る圧倒的な可動域に加え、手錠での拘束シーンや火拳が再現可能なオプションパーツが付属。さらに、豊富な表情パーツであの有名なシーンも再現できる…！
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
2026年10月発送予定「S.H.Figuarts ポートガス・D・エース -マリンフォード頂上決戦-」(9,900円)
「エース」の多彩なアクションを再現出来る圧倒的な可動域に加え、手錠での拘束シーンや火拳が再現可能なオプションパーツが付属。さらに、豊富な表情パーツであの有名なシーンも再現できる…！
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション