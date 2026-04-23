BTS・V、来日時の路上オフショット・リハーサル風景など大量公開 「立ってるだけで絵になる」「日本語のコメント泣ける」と反響
【モデルプレス＝2026/04/23】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が4月22日、自身のInstagramを更新。日本の路上でのプライベートショットを公開した。
【写真】BTSメンバー「街中に普通にいるなんて」衝撃の来日ショット
BTSは4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催。Vは「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」と全て日本語で感謝をつづった。
そして、リハーサル風景や日本でのプライベートショットを複数枚投稿。赤いキャップをかぶったデニムパンツのラフなコーディネートで日本の路上に立っている姿や、変装せずに夜の路上で傘をさしている様子、ラーメン屋でラーメンを食べている後ろ姿などを公開した。
この投稿に、ファンからは「街中に普通にいるなんてびっくり」「日本語でのコメント泣ける」「隠しきれないオーラ」「立ってるだけなのに絵になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆V、日本の路上プラべショット公開
BTSは4月17日・18日の2日間にわたり、約7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を東京ドームで開催。Vは「本当に素敵な公演を一緒につくりあげてくれてありがとう。皆さんの歓声が誰よりも眩しくて、大きな支えになりました。心から感謝しています」と全て日本語で感謝をつづった。
◆Vの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「街中に普通にいるなんてびっくり」「日本語でのコメント泣ける」「隠しきれないオーラ」「立ってるだけなのに絵になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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