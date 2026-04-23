ポンド買い反応、英ＰＭＩ速報値が予想外の上振れで＝ロンドン為替



4月英PMI速報値が発表されている。総合指数は52.0と前回50.3、予想49.8から予想外の強い数字となった。製造業、サービス業ともに上振れている。



強い内容を受けて、ポンドが買われている。ポンドドルは1.3500付近へと反発。ポンド円は215.56レベルに本日高値を更新。ユーロポンドは0.8666レベルに本日安値を更新。かなり停滞感の強いきょうのロンドン市場のなかでは、目立つ値動きを示している。



GBP/USD 1.3498 GBP/JPY 215.50 EUR/GBP 0.8668

外部サイト