◆ファーム・リーグ 巨人１×―０西武（２３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の三塚琉生外野手（２１）が、熱戦に終止符を打つサヨナラ打を放った。

９回１死一、二塁のチャンスに代打で登場。カウント１―２から左腕・佐藤隼の投じた低めの変化球にくらいつき右前へ。二走・鈴木大の生還を見届けると、両手を上げて喜びを爆発させた。「左対左なので、気持ち的には割り切って。山田さんが頑張ってゼロに抑えていたので、事を起こして何とかして勝たせたいと思った」と、１３８球の熱投で完封した山田に応える殊勲の一打に笑顔を見せた。

昨季６月に支配下昇格を勝ち取った左の大砲候補。今季は春季キャンプ中に左足関節を捻挫し出遅れたが、３月１８日の３軍戦で実戦復帰。ここまで２軍戦で２本塁打を放つなど、持ち味の打撃でアピールを続ける。「ボールを見過ぎてしまうと結果が出ないので、ゾーン内に来たら初球からスイングを仕掛けることを意識している。守備も走塁も最低限のことができないと１軍には上がれないので、課題を持って取り組みたい」と、１軍昇格に向けて２軍で汗を流す。