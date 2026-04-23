◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手が出塁記録が途切れたことについて、取材に応じました。

敵地でのジャイアンツ戦に1番投手兼指名打者で先発出場。前回から中6日のマウンドで6回7奪三振無失点。3勝目とはなりませんでしたが、力投をみせました。

一方、打者としては4打数無安打。昨季から53試合連続出塁で球団歴代2位タイ、レンジャーズなどで活躍した秋信守氏（シン・スー・チュー）が2018年に作ったアジア出身選手最長記録の52試合を更新していました。

記録が途切れたことには、「そこは特に気にしていない」と大谷選手。「特に1番バッターなので出塁することは大事ですし、ただ感じよく打席に立っていれば伸びていく数字なのかなとは思うので、まだその感じが今ひとつ、今のところ打席の中で出ていないかなとは思います」と話しました。

アジア選手記録については、「光栄なこと」と話しつつ、「今日からまた1からスタートできればいいですし、ここからまた続けられればシーズン的にはいいんじゃないかとは思う。今日でシーズンが終わるわけではないので、よくも悪くもその日その日で切り替えて、今日負けたのは負けで切り替えて明日また頑張ればいいですし、長いシーズン頑張りたいなと思います」と前を向きました。

これで連続安打も5試合でストップ。4月13日以降出場8試合ノーアーチですが、「すごく悪いというわけではないですけど、今ひとつちょっと噛み合ってないのかなとは思います。例年の春先、そういうくらいの感じなのかなと思うので、早く上がってくればこしたことはないですし、継続できればいいシーズンになるんじゃないかなとは思います」と話しました。