和田まあやが4月22日・23日、自身のInstagramを更新。婚姻届の証人をグループ同期の樋口日奈に頼んだこと、そして28歳の誕生日を迎えたことを続けて報告した。

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和田は、22日のInstagramで「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました」と報告し、婚姻届を持った笑顔の2ショット写真を投稿。「（場所は焼肉屋さんタレや油はギリギリ付きませんでした）」と、焼肉屋で書いたもらったという親友同士ならではのシチュエーションも明かした。

4月23日には、28歳の誕生日を迎えた和田が「Hello28」と黒のドレス姿の写真を投稿。「最近は特に、支えてくださる方々への感謝を実感する毎日です いただいた温かい応援を力に変えて、私らしく、前向きに突き進んでいきたいと思います」と28歳を迎えた今の心境を言葉にした。

また、現在はインフルエンサーマーケティングをメイン事業とする会社の代表取締役を務めている和田だが、「新しい事業についてですが、もう少し先になりそうです…」「ベストな形でお届けできるよう大切に準備を進めているので、あと少しだけ待っていただけたら嬉しいです」と説明した上で、「28歳も止まらず、前向きに頑張ります これからもよろしくお願いします」と意気込みを綴った。

コメント欄には、「これ以上はない証人ですね」「最高の親友だ！」「幸せオーラ全開」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）