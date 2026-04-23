日向坂46藤嶌果歩が表紙を飾る『BRODY』より未公開カット3点解禁

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日向坂46の藤嶌果歩が表紙を飾る『BRODY』6月号（4月23日発売）より、撮影時の未公開カット3点があらたに解禁された。

■ウサギをイメージした被り物でのキュートさ全開のカットやノースリーブ衣装に身を包んだシーンなど見どころ満載

本号では藤嶌果歩が表紙・巻頭グラビアに登場。彼女の可愛さを詰め込んだ4つの衣装で、その多彩な魅力を表現している。

なかでも、ウサギをイメージした被り物でのキュートさ全開のカットや、水色を基調としたノースリーブ衣装に身を包んだシーンなど見どころ満載。日向坂46の最新シングル「Kind of love」でセンターを務め、勢いに乗る彼女の可愛さを存分に詰め込んだ内容となっている。

また、インタビューでは、「Kind of love」でセンターを務めることへの思いや、そこから芽生えた自覚、今年の目標について明かしている。さらに、4月に開催された『七回目のひな誕祭』を経ての心境や、同期メンバーとの関係性についても率直に語っている。

続くページでは、金村美玖と高橋未来虹（高は、はしごだかが正式表記）がそれぞれソロインタビューに登場。『七回目のひな誕祭』を通じて得た気づきや、現在のグループの状況についてじっくりと語った。

さらに、今号から日向坂46の五期生が「夜明け」をテーマにペアグラビア＆インタビューに臨む新連載「革命前夜」がスタート。初回には片山紗希と松尾桜が登場し、夜の市街で撮影されたグラビアとそれぞれの目標や現在地について熱く語った対談インタビューが掲載されている。

可愛さと力強さを兼ね備え、グループの象徴として活躍の場を広げる藤嶌果歩が表紙を務める『BRODY』6月号。二期生から五期生までのメンバーが登場し、日向坂46の現在地を捉えたファン必見の一冊となっている。

■書籍情報

2026.04.23 ON SALE

『BRODY』6月号

■リリース情報

2026.04.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Kind of love」

2026.05.20 ON SALE

SINGLE「Kind of love」

■関連リンク

『BRODY』公式サイト

https://www.brodymag.com/

■【画像】藤嶌果歩の未公開カット

■【画像】『BRODY』ポスター、ポストカード各種絵柄

■【画像】『BRODY』6月号表紙