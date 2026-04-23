TUBEの40周年イヤーに密着！集大成となるライブ＆ドキュメンタリー特別番組が放送＆配信決定

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TUBEのデビュー40周年イヤーを追い続けてきたWOWOWが、彼らを紐解いていくライブ＆ドキュメンタリー特別番組を6月に独占放送＆配信することが決定した。

■TUBEのハマスタ公演や全国ツアーなどにも密着

2025年6月1日のデビュー記念日に、20年ぶりとなるハワイ・ワイキキ公演でデビュー40周年イヤーの幕が開けたTUBE。2025年8月に開催された聖地・横浜スタジアムでの通算36回目となる“ハマスタ”公演、そして、『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin’』と題した全国40公演ツアーの千秋楽である5月の沖縄公演でその幕を閉じる。

ハマスタ公演や全国ツアーなどにもWOWOWが密着し、40年間の軌跡の集大成ともいうべき映像を届けるとともに、改めてメンバーへのインタビューも実施される予定だ。

この1年の活動のなかで、彼らは何を感じ、何を考えてきたのか。それぞれの言葉から、TUBEの40周年を紐解いていくWOWOWのライブ＆ドキュメンタリー特別番組となっている。

詳細は、WOWOW番組サイトをチェックしよう。

■番組情報

WOWOW『TUBE 40th Anniversary Live & Documentary ~40周年の航海記~』

2026年6月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

■関連リンク

WOWOW 番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/tube/

TUBE OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/TUBE/