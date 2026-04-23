一緒に住み始めて、相手に驚いたことは？風呂上がりの姿、下着、思わぬ癖…!?【既婚者の作者にも話を聞いた】
婚活中にマッチングアプリで年下男子・こうきと出会ったアイコ。見た目も悪くないし、大手IT企業勤めだし、いいかも!?と思っていたら…一緒に行った食事でまさかの「1円単位のワリカン」をしてきた!!衝撃の“ワリカン男”と、おごられて当たり前な“昭和女”は一見わかりあえないと思いきや、互いに少しずつ理解をしていき、ついに付き合うように。さらに話は一気に進んでいき、同棲も始めた2人だが、ハプニング続出で…。
【本編を読む】
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。13巻まで発売されている同作について、作者のコニシ ナツコさんに話を聞いた。
――同棲を始めて、アイコはこうきのお風呂上りの姿にドキドキ、こうきはアイコの下着を見て戸惑うシーンがあります。結婚して一緒に旦那様と住むようになってから、コニシさんが「これは意外だった」「最初戸惑った」ということがあれば、教えてください！
私はソファの上に体育座りする癖があるのですが、それを夫に注意された時はびっくりしました。夫は「足はめちゃくちゃ汚いもの」という考えがあって、彼は出先から帰るとまずお風呂場で足だけ洗うという習慣があったんです。
なので、「せめて足を洗ってからソファに上げてほしい」と言われて、最初はそうしていたんですが、「サンダルで出かけた日とかではない限りそこまで汚くないでしょ」と、だんだん面倒くさくなりやめてしまいました。夫も諦めたようで、最近では夫自身も洗う習慣がなくなったみたいです(笑)。
――逆に、結婚後に「一緒に住んでこういうところがよかった」ということがあれば、教えてください！
組み立て式の家具を買って2人で協力して組み立てた時ですかね。夫は温厚なタイプなので喧嘩することなく組み立てができて、この人と結婚できてよかったなあと思いました。大型家具になると2人がかりでも結構大変なので、相手によっては言い合いになってしまうと思うんですよね。
―-読者へメッセージをお願いします。
もうすぐ発売される14巻は、ついにアイコとこうきの結婚式がメインになります。2人の出会いから約2年描き続けている作品なので、花嫁姿を描くのは感慨深いものがありました。一筋縄では行かない2人の結婚式をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
古い価値観を引きずっているアラサー婚活女子が、合理主義な理系男子との恋を通じて価値観をアップデートしていくラブコメ作品「『女はおごられて当然』と思ってる昭和引きずり女が、婚活した話」。13巻まで発売されている同作について、作者のコニシ ナツコさんに話を聞いた。
――同棲を始めて、アイコはこうきのお風呂上りの姿にドキドキ、こうきはアイコの下着を見て戸惑うシーンがあります。結婚して一緒に旦那様と住むようになってから、コニシさんが「これは意外だった」「最初戸惑った」ということがあれば、教えてください！
私はソファの上に体育座りする癖があるのですが、それを夫に注意された時はびっくりしました。夫は「足はめちゃくちゃ汚いもの」という考えがあって、彼は出先から帰るとまずお風呂場で足だけ洗うという習慣があったんです。
なので、「せめて足を洗ってからソファに上げてほしい」と言われて、最初はそうしていたんですが、「サンダルで出かけた日とかではない限りそこまで汚くないでしょ」と、だんだん面倒くさくなりやめてしまいました。夫も諦めたようで、最近では夫自身も洗う習慣がなくなったみたいです(笑)。
――逆に、結婚後に「一緒に住んでこういうところがよかった」ということがあれば、教えてください！
組み立て式の家具を買って2人で協力して組み立てた時ですかね。夫は温厚なタイプなので喧嘩することなく組み立てができて、この人と結婚できてよかったなあと思いました。大型家具になると2人がかりでも結構大変なので、相手によっては言い合いになってしまうと思うんですよね。
―-読者へメッセージをお願いします。
もうすぐ発売される14巻は、ついにアイコとこうきの結婚式がメインになります。2人の出会いから約2年描き続けている作品なので、花嫁姿を描くのは感慨深いものがありました。一筋縄では行かない2人の結婚式をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
「こんな男絶対嫌！」と思っていたアイコが、固定観念を覆してくる年下の彼の言動に惹かれ、価値観が変わっていくさまから目が離せなくなる本作。婚活や結婚の参考になる描写も多いので、結婚を考えている人もぜひ読んでみて！
取材協力：コニシ ナツコ(@natsukoni81)
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