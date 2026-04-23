「日経225ミニ」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限9729枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9729枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9729( 9729)
ソシエテジェネラル証券 8576( 8576)
バークレイズ証券 6773( 6773)
SBI証券 5420( 2008)
楽天証券 3470( 1448)
インタラクティブ証券 966( 966)
フィリップ証券 560( 560)
松井証券 481( 481)
マネックス証券 469( 469)
三菱UFJeスマート 587( 363)
日産証券 105( 105)
JPモルガン証券 88( 88)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 22( 22)
ゴールドマン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 258644( 258644)
ソシエテジェネラル証券 169969( 169969)
バークレイズ証券 89735( 89735)
SBI証券 105225( 46701)
松井証券 30258( 30258)
日産証券 25556( 25556)
楽天証券 61089( 25481)
サスケハナ・ホンコン 20246( 20246)
三菱UFJeスマート 17509( 11147)
JPモルガン証券 9009( 9009)
ビーオブエー証券 8899( 8899)
モルガンMUFG証券 8749( 8745)
野村証券 7040( 6886)
マネックス証券 6423( 6423)
BNPパリバ証券 6189( 6189)
ゴールドマン証券 4167( 4155)
みずほ証券 4156( 4069)
インタラクティブ証券 3740( 3740)
広田証券 3637( 3637)
UBS証券 3578( 3578)
SMBC日興証券 87( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 158( 158)
三菱UFJeスマート 174( 148)
ABNクリアリン証券 2117( 117)
フィリップ証券 68( 68)
SBI証券 35( 21)
楽天証券 22( 18)
松井証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ドイツ証券 9( 9)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9729( 9729)
ソシエテジェネラル証券 8576( 8576)
バークレイズ証券 6773( 6773)
SBI証券 5420( 2008)
楽天証券 3470( 1448)
インタラクティブ証券 966( 966)
フィリップ証券 560( 560)
松井証券 481( 481)
マネックス証券 469( 469)
三菱UFJeスマート 587( 363)
日産証券 105( 105)
JPモルガン証券 88( 88)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 22( 22)
ゴールドマン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
広田証券 4( 4)
立花証券 1( 1)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 258644( 258644)
ソシエテジェネラル証券 169969( 169969)
バークレイズ証券 89735( 89735)
SBI証券 105225( 46701)
松井証券 30258( 30258)
日産証券 25556( 25556)
楽天証券 61089( 25481)
サスケハナ・ホンコン 20246( 20246)
三菱UFJeスマート 17509( 11147)
JPモルガン証券 9009( 9009)
ビーオブエー証券 8899( 8899)
モルガンMUFG証券 8749( 8745)
野村証券 7040( 6886)
マネックス証券 6423( 6423)
BNPパリバ証券 6189( 6189)
ゴールドマン証券 4167( 4155)
みずほ証券 4156( 4069)
インタラクティブ証券 3740( 3740)
広田証券 3637( 3637)
UBS証券 3578( 3578)
SMBC日興証券 87( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 158( 158)
三菱UFJeスマート 174( 148)
ABNクリアリン証券 2117( 117)
フィリップ証券 68( 68)
SBI証券 35( 21)
楽天証券 22( 18)
松井証券 12( 12)
インタラクティブ証券 10( 10)
ドイツ証券 9( 9)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース