「TOPIX先物」手口情報（23日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6540枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6540枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6540( 6540)
ソシエテジェネラル証券 5269( 5269)
バークレイズ証券 5112( 5112)
JPモルガン証券 1851( 1851)
ビーオブエー証券 1598( 1598)
モルガンMUFG証券 1293( 1293)
ゴールドマン証券 1235( 1233)
サスケハナ・ホンコン 881( 881)
シティグループ証券 745( 745)
UBS証券 644( 644)
HSBC証券 420( 420)
日産証券 239( 239)
BNPパリバ証券 153( 153)
野村証券 131( 131)
インタラクティブ証券 82( 82)
広田証券 76( 76)
SBI証券 78( 58)
みずほ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 18( 16)
光世証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6540( 6540)
ソシエテジェネラル証券 5269( 5269)
バークレイズ証券 5112( 5112)
JPモルガン証券 1851( 1851)
ビーオブエー証券 1598( 1598)
モルガンMUFG証券 1293( 1293)
ゴールドマン証券 1235( 1233)
サスケハナ・ホンコン 881( 881)
シティグループ証券 745( 745)
UBS証券 644( 644)
HSBC証券 420( 420)
日産証券 239( 239)
BNPパリバ証券 153( 153)
野村証券 131( 131)
インタラクティブ証券 82( 82)
広田証券 76( 76)
SBI証券 78( 58)
みずほ証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 18( 16)
光世証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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