　日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4881枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　4881(　　4819)
ソシエテジェネラル証券　　　　2825(　　2825)
バークレイズ証券　　　　　　　1868(　　1839)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 487(　　 487)
ゴールドマン証券　　　　　　　 432(　　 432)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 759(　　 407)
日産証券　　　　　　　　　　　 376(　　 376)
松井証券　　　　　　　　　　　 283(　　 283)
JPモルガン証券　　　　　　　　 244(　　 228)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 266(　　 200)
インタラクティブ証券　　　　　 191(　　 191)
ビーオブエー証券　　　　　　　 190(　　 190)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 187(　　 176)
楽天証券　　　　　　　　　　　 397(　　 175)
野村証券　　　　　　　　　　　 122(　　 117)
マネックス証券　　　　　　　　　84(　　　84)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　80(　　　80)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　84(　　　66)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　44(　　　44)
シティグループ証券　　　　　　　43(　　　43)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　43(　　　43)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　37(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　　51)
ソシエテジェネラル証券　　　　　34(　　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　19(　　　15)
マネックス証券　　　　　　　　　14(　　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　12(　　　12)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　　11)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　　 4)
バークレイズ証券　　　　　　　　 2(　　　 2)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース