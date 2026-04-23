「日経225先物」手口情報（23日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万7557枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月23日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7557枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17557( 16044)
ソシエテジェネラル証券 14418( 13457)
バークレイズ証券 7542( 7491)
サスケハナ・ホンコン 3210( 3210)
モルガンMUFG証券 2146( 2026)
日産証券 1535( 1495)
JPモルガン証券 1617( 1484)
ゴールドマン証券 2296( 1412)
松井証券 1371( 1371)
楽天証券 1308( 958)
SBI証券 2221( 926)
野村証券 1545( 926)
ビーオブエー証券 1992( 891)
BNPパリバ証券 1171( 691)
インタラクティブ証券 687( 687)
UBS証券 805( 640)
三菱UFJ証券 1308( 580)
みずほ証券 689( 580)
ドイツ証券 547( 546)
HSBC証券 518( 518)
SMBC日興証券 354( 0)
大和証券 169( 0)
三菱UFJeスマート 74( 0)
シティグループ証券 5( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 207( 207)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 25( 15)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 24( 12)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 2)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 17557( 16044)
ソシエテジェネラル証券 14418( 13457)
バークレイズ証券 7542( 7491)
サスケハナ・ホンコン 3210( 3210)
モルガンMUFG証券 2146( 2026)
日産証券 1535( 1495)
JPモルガン証券 1617( 1484)
ゴールドマン証券 2296( 1412)
松井証券 1371( 1371)
楽天証券 1308( 958)
SBI証券 2221( 926)
野村証券 1545( 926)
ビーオブエー証券 1992( 891)
BNPパリバ証券 1171( 691)
インタラクティブ証券 687( 687)
UBS証券 805( 640)
三菱UFJ証券 1308( 580)
みずほ証券 689( 580)
ドイツ証券 547( 546)
HSBC証券 518( 518)
SMBC日興証券 354( 0)
大和証券 169( 0)
三菱UFJeスマート 74( 0)
シティグループ証券 5( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 207( 207)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 25( 15)
フィリップ証券 13( 13)
楽天証券 24( 12)
松井証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 2)
ドイツ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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