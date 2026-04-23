落合福嗣、父・博満氏に対する「戻ってきて」の声に言及「今の楽しい野球界には合わないと思います」 SNS反響さまざま
元プロ野球の落合博満氏（72）の息子で声優の落合福嗣が22日、自身のXを更新。父・博満氏に対してファンから「戻ってきて」という声が届いていることについて言及した。
【写真】落合博満・原辰徳・岡田彰布の“名将”がそろい踏み…福嗣が投稿した雑誌『Number』の表紙
福嗣はフォロワーが投稿した「福嗣さま、お父様にドラゴンズに戻って来て!!と伝えてもらえますか」との投稿を引用し、息子としての思いも交えて状況をつづった。
「ありがたいことに、前からYouTubeコメント欄にも『戻ってきて』っていうコメントを結構いただきますが」と前置きしたうえで、「僕はひろみつはにはもうニコニコしながらプロ野球界を見守っていて欲しいです。ひろみつは地味で野球の事しか考えられないおじいさんです。全くファンサービスができません。メディア向けのコメントもできません。選手時代も監督時代も『練習は嘘つかない』をモットーに練習を大切にしていたのでなかなか顔も出しません。ニコリともしません。でも満塁ホームランを見て試合中に泣いちゃう一面もあります。でも基本的にはそういった姿は見せません。『野球』を『仕事』として捉えて『生活のために野球をする』人なので今のプロ野球の価値観とは合わないと思います」（原文ママ）と説明。
さらには「『野球の華はホームランでしょ』と言っても 『野球の華は勝ってお客さんを家に帰すことだよ』って言って胃が痛くなるような試合ばかりするので今の楽しい野球界には合わないと思います」と伝えた。
この投稿にフォロワーからは「でも今の中日強くできる人が落合さんしか思い浮かばない…」「虎党ですが…。なんか、もう落合親子の『野球愛』『親子の絆』を見せてもらったようで、なんでや、涙で画面が滲む…。落合監督大好きです、現役時代はすぐホームラン打つから嫌いでした（笑）」「落合監督の功績 在籍8年間で優勝4回 全てAクラス」「現実的に考えて落合さんに現場復帰はないと思っています。ただ、何かしらのアドバイスを球界、特に今の中日には届けてあげて欲しいとは思います」「家族と野球が大好きな、優しい瞳の今のひろみつさんの大ファンです」「監督時代に心身ともにドラゴンズに尽くしたのであろうことははたから見ても分かります なので博満さんにはお孫さんといち野球好きとして過ごしていただけたらなと思います」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】落合博満・原辰徳・岡田彰布の“名将”がそろい踏み…福嗣が投稿した雑誌『Number』の表紙
福嗣はフォロワーが投稿した「福嗣さま、お父様にドラゴンズに戻って来て!!と伝えてもらえますか」との投稿を引用し、息子としての思いも交えて状況をつづった。
「ありがたいことに、前からYouTubeコメント欄にも『戻ってきて』っていうコメントを結構いただきますが」と前置きしたうえで、「僕はひろみつはにはもうニコニコしながらプロ野球界を見守っていて欲しいです。ひろみつは地味で野球の事しか考えられないおじいさんです。全くファンサービスができません。メディア向けのコメントもできません。選手時代も監督時代も『練習は嘘つかない』をモットーに練習を大切にしていたのでなかなか顔も出しません。ニコリともしません。でも満塁ホームランを見て試合中に泣いちゃう一面もあります。でも基本的にはそういった姿は見せません。『野球』を『仕事』として捉えて『生活のために野球をする』人なので今のプロ野球の価値観とは合わないと思います」（原文ママ）と説明。
この投稿にフォロワーからは「でも今の中日強くできる人が落合さんしか思い浮かばない…」「虎党ですが…。なんか、もう落合親子の『野球愛』『親子の絆』を見せてもらったようで、なんでや、涙で画面が滲む…。落合監督大好きです、現役時代はすぐホームラン打つから嫌いでした（笑）」「落合監督の功績 在籍8年間で優勝4回 全てAクラス」「現実的に考えて落合さんに現場復帰はないと思っています。ただ、何かしらのアドバイスを球界、特に今の中日には届けてあげて欲しいとは思います」「家族と野球が大好きな、優しい瞳の今のひろみつさんの大ファンです」「監督時代に心身ともにドラゴンズに尽くしたのであろうことははたから見ても分かります なので博満さんにはお孫さんといち野球好きとして過ごしていただけたらなと思います」など、さまざまな声が寄せられている。