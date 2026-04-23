TUBE、40周年イヤー集大成の特番が放送決定 メンバーインタビューも実施
WOWOWが6月にTUBEのスペシャルプログラムを独占放送・配信する。
【ライブ写真多数】TUBEの白熱のステージ写真のほか、会場を熱狂に包んだ聖飢魔II、広瀬香美らゲストとの共演ショット
2025年6月1日、デビュー記念日に20年ぶりとなるハワイ・ワイキキ公演で幕を開けたTUBEのデビュー40周年イヤー。8月の聖地・横浜スタジアムでの通算36回目となる“ハマスタ”公演、7月からスタートした『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』と題した全国40公演ツアーの千秋楽となる今年5月の沖縄公演を経て、その幕を閉じる。
TUBEのデビュー40周年イヤーを追い続けてきたWOWOWは、ハマスタ公演や全国ツアーなどにも密着。40年間の軌跡の集大成ともいうべき映像を届けるとともに、改めてメンバーへのインタビューも実施予定となっている。この1年の活動の中で何を感じ、何を考えてきたのか。それぞれの言葉から、TUBEの40周年を紐解いていくライブ＆ドキュメンタリー特別番組となる。
■『TUBE 40th Anniversary Live & Documentary 〜40周年の航海記〜』
6月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜１ヶ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり
【ライブ写真多数】TUBEの白熱のステージ写真のほか、会場を熱狂に包んだ聖飢魔II、広瀬香美らゲストとの共演ショット
2025年6月1日、デビュー記念日に20年ぶりとなるハワイ・ワイキキ公演で幕を開けたTUBEのデビュー40周年イヤー。8月の聖地・横浜スタジアムでの通算36回目となる“ハマスタ”公演、7月からスタートした『TUBE LIVE AROUND 2025-2026 Keep On Sailin'』と題した全国40公演ツアーの千秋楽となる今年5月の沖縄公演を経て、その幕を閉じる。
■『TUBE 40th Anniversary Live & Documentary 〜40周年の航海記〜』
6月放送・配信予定
※放送・配信終了後〜１ヶ月間WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり