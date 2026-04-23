“令和のグラビアヴィーナス”田中美久、未公開カットで構成したアナザー版デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』4・27発売
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久の3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』の未公開カットで構成されたアナザー版・デジタル写真集『もっと、ぜんぶ、ほんと』の発売が、27日に発売される。
【画像】しっとり表情…田中美久の写真集、未収録カット
本作は、今年の3月9日（ミクの日）に発売された『ぜんぶ、ほんと』のアナザーエディション。ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラで撮影された写真集本編から、惜しくも選出されなかったアザーカットのみで構成された、デジタル限定版となる。
本編で魅力的だったシーンのアザーカットのほか、初めてのヨーロッパ渡航で現地の街並みを堪能する姿もたっぷりと収録されている。
さらに、本編には登場していないセクシーな衣装のカット3ポーズも見どころで、ページをめくるたび、まるで彼女と一緒に旅をしているような気分を味わえる。
【画像】しっとり表情…田中美久の写真集、未収録カット
本作は、今年の3月9日（ミクの日）に発売された『ぜんぶ、ほんと』のアナザーエディション。ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラで撮影された写真集本編から、惜しくも選出されなかったアザーカットのみで構成された、デジタル限定版となる。
本編で魅力的だったシーンのアザーカットのほか、初めてのヨーロッパ渡航で現地の街並みを堪能する姿もたっぷりと収録されている。
さらに、本編には登場していないセクシーな衣装のカット3ポーズも見どころで、ページをめくるたび、まるで彼女と一緒に旅をしているような気分を味わえる。