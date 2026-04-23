XG、ワールドツアーのアジア＆オーストラリア公演の詳細発表
7人組アーティストグループ・XGが、現在開催中の自身2度目となるワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』のアジア＆オーストラリア公演の詳細を発表した。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
2月6日からスタートした同ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）では、3日間で約3.5万人を動員した。
海外公演のアナウンスが待ち望まれる中、アジア＆オーストラリアの詳細が発表された。7月19日にバンコク（IMPACT Arena）、7月22日にマニラ（SM Mall of Asia Arena）、10月12日にメルボルン（Rod Laver Arena）、10月14日にシドニー（Qudos Bank Arena）、10月17日に台北（Taipei Arena）で公演が開催される。
同ツアーは今後、北米、UK＆ヨーロッパ、中南米での開催も予定されている。
【写真】ハイレベルなパフォーマンスで魅了！XG、代々木第一体育館公演の模様
2月6日からスタートした同ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）では、3日間で約3.5万人を動員した。
同ツアーは今後、北米、UK＆ヨーロッパ、中南米での開催も予定されている。