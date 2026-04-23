お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功が、テレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」（５月１７日、後１・５５）で、同局では２６年ぶりの冠番組を持つことが２３日までに分かった。アスリートの人生を熱く深掘りする対話型ドキュメントで、「芸能人格付けチェック」で１０年以上共演してきたフリーアナウンサー・ヒロド歩美とタッグを組む。

トップアスリートとして活躍したゲストが人生を「幸福度」という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。同局に残る膨大な貴重映像をひもときながらアスリートの栄光と挫折など、人間ドラマに深く迫っていくシリーズ企画で、第１弾となる初回放送のゲストは、古田敦也氏と宮里藍氏が登場する。

これまで数々のアスリートと共演してきた浜田だが「こうして個人に対して深掘りしていくのは初めて。とても楽しかったです。『なるほど、この時期にこういうことがあったのね』と知ることができたのは、新鮮でしたね」とコメント。涙をこらえる場面もあったようで「最後は感動で終わりましたが…あんなん、いります？ウルッときてヤバかったですよ。観ている人からしたら、『浜田が何回目で泣くか』も楽しみにするんじゃないですか」と苦笑い。「僕はアスリートの方々の人となりを伝える役割だと思っています」とし「誰が来られてもいろいろお話を聞きたいので楽しみにしています」と意気込んでいる。

またヒロドは「バラエティーではなくスポーツという分野で浜田さんとご一緒できるのがうれしい」とし、「アスリートの方もこういう表情をするんだ！という驚きの瞬間を浜田さんが引き出すところを、ぜひ楽しみに見ていただきたい」とＰＲ。アスリートの人生に真摯（しんし）に迫る企画なだけに、「浜田さん史上、いちばんマジメでオシャレな番組となっています！」とＰＲした。