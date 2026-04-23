2025年1月いっぱいで大阪・朝日放送（ABCテレビ）を退社した東留伽アナウンサーが23日、自身のインスタグラムを更新。初めて訪れたサンリオピューロランドを満喫したことを報告した。



【写真】レアなへそチラショット！全力ではしゃぐ東留伽アナ

「初めてのサンリオピューロランドが楽しすぎた件。」と投稿。「初めて友人と行ってきました!!小さい頃から親しんだマイメロちゃんやシナモンなど可愛すぎるキャラクター達に囲まれて幸せでした。」とつづった。



「そして、イースター祭をテーマにした季節限定パレードや、カワイイ歌舞伎などショーも見どころたっぷりで気付けば感動して涙がこぼれていました。」と振り返り、「写真は推しのシナモンロール様と。」（原文まま）と人気キャラクターのシナモロールとの2ショット写真などを添えた。



水色のデコルテが大きく開いた短い丈のニットにジーパンというラフないでたち。友人との2ショットではチラリとおへそがのぞいている。フォロワーからは「とってもはしゃいでいて可愛い」「いい女だわ」「可愛いが溢れてる」などの声が寄せられた。



東アナは1997年生まれ、北海道出身。大阪大卒。2020年にABCテレビ入社。2023年9月から休職してフランスへ留学し、2024年6月に復職した。今年1月31日で退社した。「東京大学大学院での研究も継続し、多角的に活動を続けます」としている。



（よろず～ニュース編集部）