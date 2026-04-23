お笑いコンビ・モグライダーのともしげが、家庭内での危機管理能力の低さを露呈し、芸人仲間から「離婚の危機」を真剣に警告される一幕があった。

【映像】離婚危機が指摘されるともしげの夫婦関係

『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげの3人が、夫婦関係の「継続」について議論。

毎日「愛してるよ」と伝え、キスを欠かさないという金ちゃんとナダルに対し、ともしげは妻への褒め言葉を「恥ずかしくて言えない」と拒否。さらに、家では一人で寝て、飲み歩いて遅く帰る生活を続け、息子からも「口が臭い」「近寄らないで」と拒絶されている悲惨な現状を告白した。

これに対し、夫婦関係を「永遠のもの」と信じるナダルは、「永遠だと思って結婚してる。その思いの何があかんねん」と断言。一方、「自分は離婚危機を感じたことがない」と楽観視するともしげに対し、金ちゃんは「ともしげさんが鈍感なだけで、奥さんからサインが出ている可能性がある。気づいていないだけ」と一喝。「ある日突然、離婚届が置いてある可能性がある。女性は蓄積されるから」と、無自覚なまま破局へ向かっているリスクを指摘した。

さらにナダルからも「『恥ずかしい』という言葉に逃げているだけ」「人としての資質（の問題）」と厳しい言葉が飛び、さらには日常生活についても「頼むからご飯をこぼすのだけはやめてくれ。それだけで愛想を尽かされる」と、ともしげの独特な不潔感についてもダメ出しが。ともしげは「こぼすタイプだから結婚してくれたのでは？」と的外れな反論を見せたが、金ちゃんからは「そんな奴いない！」と即座に切り捨てられた。