ワンコが初めて靴を履いたら、歩き方が変になってしまって…？投稿は記事執筆時点で97万1000回再生を突破し、「面白い」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「緊張してる人間の歩き方みたいで草」といった声が寄せられています。

【動画：初めて『靴』を履いた犬→廊下を歩かせたら、ぎこちなさ過ぎて…思わず笑ってしまう『歩き方』】

ワンコが初めて靴を履いたら…

TikTokアカウント「user3721959285526」に投稿されたのは、トイプードルの「ぴの」ちゃんが初めて靴を履いた時の様子です。飼い主さんが廊下でカメラを構えて待っていたら、部屋の中から靴を履いたぴのちゃんが登場。モデルのように華麗なウォーキングを披露してくれるかと思いきや…？

ぎこちない歩き方に爆笑

なんとぴのちゃんは不自然なほど高く足を上げ、しかも左右の前足と後足を同時に動かして歩いていたとか！どうやら初めての靴に違和感があるせいで、ぎこちない歩き方になってしまっているようです。

ご本人は至って真剣なのですが、まるで緊張しすぎている人かおもちゃのようなコミカルな動きが可愛くて、思わず笑ってしまいます。また飼い主さんはドタ、ドタ…という足音も愛おしく感じたそうですよ。

この投稿には「可愛い。行進してるみたい」「卒業式にこの歩き方のやついるな」「面白くて爆笑しちゃいました」「初めてにしてはお上手」といったコメントが寄せられています。

靴を履いたままお散歩に出発！

ぴのちゃんはそれほど嫌がってはいないようなので、試しに靴を履いたままお散歩に行ってみたそう。するとあっという間に慣れて、いつも通り歩けるように！ニコニコしながら軽やかな足取りで歩いている姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

飼い主さんは怪我や火傷を防止するために靴を用意したので、ぴのちゃんが慣れてくれてホッと一安心。これからは靴のおかげで、今まで以上に安全にお散歩やおでかけを楽しめそうですね。

ぴのちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「user3721959285526」をチェックしてくださいね。

提供：TikTokアカウント「user3721959285526」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。