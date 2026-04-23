「めちゃくちゃ美人さんでした」大のG党女性タレントの始球式に反響止まらず！「変わんないなぁー」「いつまでも笑顔が素敵です！」
井森さんは大のG党として知られている（C）産経新聞社
大のG党で知られるタレントの井森美幸さんが4月22日に行われた巨人・中日戦（上毛新聞敷島）の試合前始球式に登場した。
【動画】プロ2年目大型内野手の石塚はプロ初の長打、打点と豪快な打撃を見せた
阿部慎之助監督の名台詞「最高です！」にちなんで「315」のユニホームをまとって下はビビッドなオレンジ色のパンツをあわせてマウンドに登場。
館林市出身の皆川岳飛とバッテリーを組んで臨んだ始球式では惜しくもワンバウンド投球となったが、熱のこもった投球に球場を訪れたファンから惜しみない拍手が送られた。
試合ではG党の井森さんの応援の甲斐あってか、ボビー・ダルベックの場外弾、初スタメンとなった2年目内野手の石塚裕惺にプロ初の長打、打点がつくなど中日を5-1と下し、連勝。メモリアルな試合となった。
井森さんも自身のInstagramで始球式の様子を投稿。爽やかな笑顔で試合を盛り立てたとあって、「やっぱり綺麗！」「めちゃくちゃ美人さんでした」「かっこいいし、かわいいし」「変わんないなぁー」「いつまでも笑顔が素敵です！」と反響を呼んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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