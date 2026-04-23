ゴールデンウイーク目前“お得旅”　成田ー函館　LCCが定期便　最初の便は“813円”…専門家おすすめは「日帰りバスツアー」1万円切るコースも

期間中に休暇を取れば、最大12連休となる2026年のゴールデンウィーク。

物価高に拍車がかかる中、今からでも間に合うお得旅のポイントは？

来週から始まるゴールデンウィークを前に23日、成田空港で新たな定期便が就航しました。

格安航空会社「スプリング・ジャパン」が、首都圏から北海道の函館を結ぶ唯一のLCC路線を新たに開設。

最初のフライトは驚きの813円からという特別運賃で、乗客95人が函館へと飛び立ちました。

成田と函館を結ぶ定期便の就航は7年ぶり。

ゴールデンウィーク中の5月1日から6日までは毎日1往復します。

物価高や円安の影響を受け、2026年のゴールデンウィーク平均予算は1人当たり2万7660円と去年より1500円ほど減少。

そうした中、お得に楽しめるオススメ旅行を、航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんにズバリ聞きました。

航空旅行アナリスト・鳥海高太朗さん：

これからGW旅行を計画する中で、おすすめが日帰りバスツアーになります。車の場合に混雑している駐車場の行列を回避でき、食事も長い行列に並ぶ必要がない。ガソリン価格に関係なくコスト料金が確定できる。価格的にも割安といった魅力があります。

1つ目のオススメ旅行が人気の“バスツアー”。

予約は、これからでもOK。

はとバスでは都内から人気観光地、栃木県の日光東照宮などを巡る日帰りツアーが1万300円からです。

昼食では栃木ブランドの牛すき鍋が食べ放題。

イチゴ1パックのお土産がついたイチゴ狩りも楽しむことができます。

さらに、1万円を切るコースもありました。

はとバス 広報室・渡部奈美さん：

横浜に行くコースですと、9900円でお申し込みいただけるものもあります。横浜中華街、横浜・八景島シーパラダイス、2階建てのバスで横浜に向かうコースなので、特にお子さま連れのファミリー層に人気。

都内の人気スポット、浅草や東京スカイツリーを巡るツアーも1万円以下の9800円です。

そして、お得に楽しめる鳥海さんオススメ旅行2つ目は“鉄道”です。

航空・旅行アナリスト 鳥海高太朗さん：

お得に行く方法としては特急列車に乗らず、普通列車（で行く）、その日の天候で行く・行かないの判断ができる。例えば埼玉県の秩父やあしかがフラワパーク。自然を楽しむところがおすすめです。

ガソリン代がかからず予約もいらないため、旅の計画に柔軟性を持たせられるのがメリットだといいます。

物価高の真っただ中で迎えるゴールデンウィーク。

中東情勢の先行きは全く見通せません。

イラン革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡を無許可で航行したとして、イスラエルに関連する船舶など2隻を拿捕したと発表。

対するアメリカのトランプ大統領は延長したイランとの停戦について、時間的な制約はないとしたうえで3日以内に再協議を行う可能性を示唆しました。