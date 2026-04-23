西洋男性の精子提供で出産し“自発的非婚母”に　韓国タレントの藤田小百合、ついに結婚？

タレントの藤田小百合が、結婚の可能性について言及した。

藤田は4月22日、自身のYouTubeチャンネル「サユリです」を更新。

【写真】藤田小百合、ナイジェリア人と熱愛？

「今回は韓国の高級住宅街！ソレ村を愛するサユリ家族の街歩き」と題した動画を投稿した。

ソレ村のカフェで過ごしていた際、プロデューサーは「今年、サユリに叶えてほしいバケットリストを書いてほしい」と両親に提案し、「年末に本当に達成したかチェックする」と付け加えた。

これに藤田は「母はきっと結婚しろって書きそう」と話したが、父は「結婚はもう無理だ」とやや否定的な反応を見せた。

その後、父は「部屋をきれいに片付ける」「お金の管理をきちんとする」「チョー・ヨンピル先生のコンサートチケットを手に入れる」「韓国で家族旅行をする」「パートナーを見つける」といったバケットリストを公開。

（画像＝ユーチューブ）上から藤田小百合父、藤田小百合母、藤田一家

一方、母は「一緒にハワイに行く」「自分が整形手術を受けたい」「現金がほしい」「優しく接する」「家を買ってあげる」「結婚する」などを挙げた。

両親のリストを見た藤田は「すごく難しい」としつつも、「こうやって書くと目標ができる気がする」とコメント。その上で「ほかはできそうだけど、結婚と家を買うのは難しそう」と率直な思いを語った。

（記事提供＝OSEN）

◇藤田小百合 プロフィール

1979年10月13日生まれ、東京都出身。韓国で活動する日本人タレント。2007年の韓国KBS2バラエティ番組『美女たちのおしゃべり』（原題）でブレイク。その後、韓国で数々のバラエティ番組に出演して広く知られた。40代に突入すると、子宮年齢がすでに「48歳」という診断を受け、自発的に“未婚の母”になることを決意。精子バンクに保管された西洋男性の精子提供を受けて妊娠し、2020年11月に日本で3200gの男児ゼンくんを出産した。