仕事でクタクタになった帰り道、頭の中をよぎるのは「美味しいものが食べたい。でも自炊は無理、外食に寄る元気もない」という究極の選択だ。そんな時に思い浮かぶのがデリバリーアプリだが、どうしても「お店より高いしな……」とブレーキがかかってしまう。

しかし今、そんなデリバリーの常識を覆す「出前館」の取り組みが話題だ。なんと全国約15,000店舗を対象に、デリバリーでもサービス料を除き、店頭と同じ商品価格で提供する「お店価格で出前館」を展開しているというのだ。

「フードデリバリー＝割高」というイメージが定着している今、“お店と同じ”という安心感が、コスパとタイパの両立を重視する層に刺さっている。今回は、実際に帰宅途中に注文し、自宅で豪華なカレーを楽しんだ、その体験をレポートする。

帰り道のポチッで解決！「お店価格」ならサイドメニューも怖くない

一日の仕事を終え、今日は友人が家に来る日。せっかくならスーパーの惣菜ではなく、少しリッチな外食気分を味わいたい。そこで帰り道に、現在「お店価格」でデリバリーを行っている出前館で、カレーを注文することにした。

筆者の感覚では、通常、デリバリーは1人あたり2,000円近くかかるイメージがあるが、今回は「お店価格」対象店をチョイス。ナン付きのチキンカレーとバターチキンカレーを選んだ。いつもなら予算オーバーを気にしてメインだけで済ませるところだが、あまりのお得感に「サラダとドリンクも付けちゃえ！」と、迷わずフルセットで注文。家ではなかなか飲めない本格アイスチャイとマンゴーラッシーを追加。この精神的余裕こそが「お店価格」の最大のメリットかもしれない。

帰宅して10分で到着！ 家では作れない本格カレーに歓喜

家に着き、着替えを済ませて友人が到着して間もなく、タイミングよく注文した料理が到着。注文から帰宅後の待ち時間はわずか10分ほど。まさに「帰宅即カレー」の実現だ。

帰宅前に家に届いてしまったらどうしよう？ と心配な方には予約配送がおすすめ。帰宅後に家事を済ませてから食事をしたい場合は、少し余裕を持って注文するなど、注文画面で時間の選択ができる（※店舗によっては即時配達のみ）。

届いたのは、家では絶対に出せないスパイスの香りが漂う本格カレー。サラダとドリンクまで付いた大満足のボリュームで、なんと1人あたり約1,300円。お店で食べるのと変わらない価格で、誰にも邪魔されない自宅という最高の空間で味わえるのは贅沢だ。そして洗い物も最小限に抑えられてありがたい。

まとめ

現在、この「お店価格」対象店舗は全国15,000店舗を突破しており、さらに出前館がお届けする店舗なら送料無料での配達も実施中だ（※終了時期未定。別途サービス料が発生する店舗もあり）。

忙しい毎日の救世主として、あるいは友人とのホームパーティーの強い味方として、賢く、お得に、そして美味しい体験ができる。帰り道の電車の中で、みなさんも一度、出前館アプリを開いてみてはいかがだろうか。