青山通りと表参道の交差点にオープン

4月24日、メルセデス・ベンツ日本（以下MBJ）は、東京の表参道にアジア初となる都市型ブランド体験拠点『メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ』をオープンする。これに先がけて4月22日、メディアに向けた内覧会が開催された。

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メルセデス・ベンツは世界の主要都市において、ブランドの価値観や世界観をより身近に体感できる場をグローバルに展開するプロジェクト『メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ』に取り組んでいる。これまでに、ドイツ・ミュンヘン、デンマーク・コペンハーゲンで展開されており、東京はアジア初のオープンとなる。



アジア初となる都市型ブランド体験拠点『メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ』がオープン。 篠原政明

場所は、青山通り（国道246号線）と表参道が交差する『表参道クロッシングパーク』。『メルセデスの交差点』をテーマに、伝統と革新、静けさと賑わい、多様な価値観や文化とメルセデスが交わる場所として、こちらでの開業を決定したという。ここでメルセデス・ベンツの過去、現在、未来と、ファッション、アート、カフェなど、さまざまなカルチャーが交わる場所として、新たなブランド体験を提供する。

オープニングで提供されるさまざまなコンテンツ

かつてMBJは、東京の六本木に『メルセデス・ミー東京』というブランド発信拠点を持っていたが、敷地契約満了にともない2024年9月で営業を終了。近い将来、新たな場所で再オープンするとアナウンスされていたが、それがこちらだったわけだ。

インスタレーションやコンテンツは期間ごとに変更される予定だが、今回のオープニングでは、以下のように展開される。



メルセデスAMG GTにスペシャルラッピングを施した車両を特別展示。 篠原政明

まず、5月1日から公開される映画『プラダを着た悪魔2』を記念したグローバルキャンペーンに関連し、劇中で使用される車両と同型モデルであるメルセデス・マイバッハを展示。バックのモニターには映画の予告編も上映される。

また、メルセデスAMGペトロナスF1チームと、ファッションブランド『Y-3』とのコラボレーションコレクションの世界観を表現し、メルセデスAMG GTにスペシャルラッピングを施した車両を特別展示。なお、スタッフのユニフォームにもY-3のアイテムを採用している。

さらに、メルセデス・ベンツ・アートコレクションの、アンディ・ウォーホルが1986年にブランド創業100周年を記念して制作したアート『Cars』シリーズから、世界初の自動車であるベンツ・パテント・モトールヴァーゲンと300SLクーペを5〜7月下旬ごろの期間限定で展示予定だ。

内覧会では、ベンツ・パテント・モトールヴァーゲンの実車（レプリカ）が展示され、実際にエンジンをかけるだけでなく、わずかだが走って見せた。

メルセデス・ベンツの最新モデルに試乗もできる

施設内には、パンやドーナツでお馴染み『ピースプット』のオーナーシェフである平子亮太氏が手がける5つのブランドが初めて一斉に集う『メルセデス・カフェby I’m donut？』を併設。メルセデス・ベンツの最新モデルを眺めながら、ちょっとしたティータイムを過ごすこともできそうだ。

また、メルセデス・ベンツ・コレクションのウエア&グッズの展示販売も行われ、オーナーならずとも、気になる最新アイテムを手に入れることもできる。



『ピースプット』が手がける5ブランドが初めて一斉に集う『メルセデス・カフェby I'm donut？』を併設。 篠原政明

こちらでは車両の販売は行われないが、展示されている車両の試乗は可能（特別展示車は除く）。有効な運転免許証を持っている人なら誰でも、気軽に試乗できる。試乗の予約は公式LINEから申し込み可能。試乗してから購入を検討したい人には、最寄りの販売店を紹介してくれる。

約1年間の期間限定で営業される予定だというメルセデス・ベンツ ストゥーディオ・トウキョウ。6月30日には、展示やラウンジ機能、コンテンツの拡張が予定されている。

メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ

●オープン：2026年4月24日（金）

●所在地：〒107-0062東京都港区南青山5丁目1−1

●営業時間：11〜18時

●年中無休



メルセデス・ベンツ・ストゥーディオ・トウキョウ 篠原政明