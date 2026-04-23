NHK、50代のチーフ・ディレクターを諭旨免職処分 今年1月に女性にわいせつ行為「職員としてふさわしくないと判断」

NHK、50代のチーフ・ディレクターを諭旨免職処分 今年1月に女性にわいせつ行為「職員としてふさわしくないと判断」