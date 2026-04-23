NHK、50代のチーフ・ディレクターを諭旨免職処分 今年1月に女性にわいせつ行為「職員としてふさわしくないと判断」
NHKは23日、東京・渋谷区内で女性にわいせつな行為をしたなどとして今年3月に不同意性交等の疑いで警視庁に逮捕、その後不起訴となっていた50代の報道局スポーツ情報番組部のチーフ・ディレクターを、諭旨免職の懲戒処分にすると発表した。処分は30日付。
【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ
NHKは処分の理由について「2026年1月4日、自宅で勤務打刻後、放送センターに移動中に、渋谷区の路上で女性に声をかけてわいせつな行為に及び、トラブル
になりました。他にも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、これらの行為を業務用のスマートフォンで撮影し、保管していました」と説明。その上でこうした行為が職員としてふさわしくないと判断しました」とした。
また今回の事態を受け、「視聴者の皆さまに深くお詫びいたします。改めてコンプライアンスを徹底し、再発防止に努めてまいります」と謝罪した。
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NHKは処分の理由について「2026年1月4日、自宅で勤務打刻後、放送センターに移動中に、渋谷区の路上で女性に声をかけてわいせつな行為に及び、トラブル
になりました。他にも勤務時間中の私的な行為が多数発覚し、これらの行為を業務用のスマートフォンで撮影し、保管していました」と説明。その上でこうした行為が職員としてふさわしくないと判断しました」とした。
また今回の事態を受け、「視聴者の皆さまに深くお詫びいたします。改めてコンプライアンスを徹底し、再発防止に努めてまいります」と謝罪した。