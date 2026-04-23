今月の注目雑誌から、魅力的な付録「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『melt Hair Care フルライン コレクション Book』（宝島社）の「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『melt Hair Care フルライン コレクション Book』の「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が見逃せない！


宝島社から4月23日に発売される『melt Hair Care フルライン コレクション Book』（税込2486円）。付録として、「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が付いてきます。

驚きの43点セット！ フルラインで「休息美容」を体感


ヘアケアブランド「melt（メルト）」の魅力を余すことなく堪能できる、超豪華な43点セットが登場しました。大リニューアルした生炭酸（※）シャンプー用のパウダーと、新作の「ディープ」シリーズを含む3種のシャンプーやトリートメントなど、インバスアイテムが充実。自分にぴったりの香りと仕上がりを、じっくりと比較しながら試せるのが最大の魅力です。

※パウダーを水に混ぜると発生

新作の現品サイズも！ アウトバスまで完璧なセルフケア


驚くべきことに、新作の「ディープコンディショニングウォーター」は、なんと170mlの現品サイズで付いてきます。他にもモイストやスムースのコンディショニングウォーターもセットになっており、お風呂上がりまで「休息美容」をトータルでサポート。心地よい香りに包まれながら、贅沢なヘアケアタイムを自宅で手軽に楽しめます。
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(文:All About ニュース編集部)