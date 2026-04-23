【付録】melt「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が付いてくる！ 『melt Hair Care フルライン コレクション Book』が4月23日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『melt Hair Care フルライン コレクション Book』（宝島社）の「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月23日に発売される『melt Hair Care フルライン コレクション Book』（税込2486円）。付録として、「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が付いてきます。
ヘアケアブランド「melt（メルト）」の魅力を余すことなく堪能できる、超豪華な43点セットが登場しました。大リニューアルした生炭酸（※）シャンプー用のパウダーと、新作の「ディープ」シリーズを含む3種のシャンプーやトリートメントなど、インバスアイテムが充実。自分にぴったりの香りと仕上がりを、じっくりと比較しながら試せるのが最大の魅力です。
※パウダーを水に混ぜると発生
驚くべきことに、新作の「ディープコンディショニングウォーター」は、なんと170mlの現品サイズで付いてきます。他にもモイストやスムースのコンディショニングウォーターもセットになっており、お風呂上がりまで「休息美容」をトータルでサポート。心地よい香りに包まれながら、贅沢なヘアケアタイムを自宅で手軽に楽しめます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『melt Hair Care フルライン コレクション Book』の「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が見逃せない！
宝島社から4月23日に発売される『melt Hair Care フルライン コレクション Book』（税込2486円）。付録として、「インバス＆アウトバス トータルケア豪華43点セット」が付いてきます。
驚きの43点セット！ フルラインで「休息美容」を体感
ヘアケアブランド「melt（メルト）」の魅力を余すことなく堪能できる、超豪華な43点セットが登場しました。大リニューアルした生炭酸（※）シャンプー用のパウダーと、新作の「ディープ」シリーズを含む3種のシャンプーやトリートメントなど、インバスアイテムが充実。自分にぴったりの香りと仕上がりを、じっくりと比較しながら試せるのが最大の魅力です。
※パウダーを水に混ぜると発生
新作の現品サイズも！ アウトバスまで完璧なセルフケア
驚くべきことに、新作の「ディープコンディショニングウォーター」は、なんと170mlの現品サイズで付いてきます。他にもモイストやスムースのコンディショニングウォーターもセットになっており、お風呂上がりまで「休息美容」をトータルでサポート。心地よい香りに包まれながら、贅沢なヘアケアタイムを自宅で手軽に楽しめます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)