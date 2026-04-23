「可愛すぎる妊婦さん」くみっきー、第3子妊娠を発表！ 「驚きと戸惑い」「葛藤する日も増えましたが」
モデルでタレントの舟山久美子（くみっきー）さんは4月23日、自身のInstagramを更新。第3子妊娠を発表し、家族ショットを披露しました。
【写真】くみっきーのすてきな家族ショット
また、「正直、驚きと戸惑いもありましたが、今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と現在の心境を明かし、「30代半ばに差し掛かり、身体とホルモンバランスの変化 育児と仕事のバランスに葛藤する日も増えましたが どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」と率直な思いもつづっています。
ファンからは、「くみっきーさん、おめでとうございます」「またベイビーに会えるの楽しみにしてる」「可愛すぎる妊婦さん」「忙しい毎日だと思うけど身体大事にしてね」「とっても素敵な家族写真です」「お身体大切になさってください」「幸せのお裾分け」「賑やかになりそうですね！」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】くみっきーのすてきな家族ショット
「とっても素敵な家族写真です」くみっきーさんは「いつも応援してくださるみなさまへ 私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」とつづり、5枚の家族ショットを投稿。「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました 今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と、第3子妊娠を発表しています。
ファンからは、「くみっきーさん、おめでとうございます」「またベイビーに会えるの楽しみにしてる」「可愛すぎる妊婦さん」「忙しい毎日だと思うけど身体大事にしてね」「とっても素敵な家族写真です」「お身体大切になさってください」「幸せのお裾分け」「賑やかになりそうですね！」と、祝福の声が多く上がりました。
「益々美しいです」17日には「本日はBirthday Event 2026」「約10年ぶりにロングの私とお別れして、心機一転！」と、パーマボブになった姿を公開していたくみっきーさん。コメントでは、「益々美しいです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)