【明日から】ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第2弾！ 全ラインナップを発売前におさらい
「マクドナルド」は、4月10日（金）から、「トミカ」、「サンリオキャラクターズ」とコラボレーションしたハッピーセットを、全国の店舗で展開中。今回は、4月24日（金）から提供される第2弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】どれがもらえるかワクワク！ ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第2弾のおもちゃ一覧
■街ではたらくクルマが仲間入り
今回発売されるハッピーセット「トミカ」第2弾は、はたらくクルマや「マクドナルド」オリジナルデザインのバスなど、4種＋ひみつのおもちゃ1種から成る全5種。
手で左右に動かせられる巨大サメ“メガドロン”を搬送する「日野プロフィア メガロドン搬送車」や、レバーの上下で天井から“ハッピーセットボックス”が現れたり隠れたりする「マクドナルド ハッピーセットバス」は、図形や空間の認識を高めることが可能だ。
また、車体の後ろのドアが開閉する「日産 NV350 キャラバン 救急車」や、ほかの車をけん引できる「トヨタ ダイナ レッカー車」も展開。はたらくクルマが、街で果たす役割を考えながら遊べるおもちゃがそろう。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「はたらくクルマのドアなどを動かして遊びながら、『どのように人を助け、どんなお仕事をするのか』のお話を広げてみましょう」と語っている。
■こぎみゅんが初登場！
一方、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第2弾で用意されるのは、各キャラクターの好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーした、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ4種＋ひみつのおもちゃ1種の全5種。
ラインナップには、小物入れとして使用できるケースの中にシナモロールのお友だち“みるく”のカトラリー置きが入った「シナモロール くるくるスイーツケース」や、鉛筆やペンを立てることができる「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」など、整理整頓が身に付くおもちゃが並ぶ。
また、「ハッピーセット」初登場の“こぎみゅん”型おにぎりが作れる「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」や、手転がしで遊んだり、斜面を走らせたりすることができる「ポチャッコ スケボーフィギュア」も提供。
沢井氏は、「おもちゃをきっかけに、くらしの中の遊びと習慣を広げましょう」と語っている。
■2日間限定の週末プレゼント
ちなみに、4月25日（土）と4月26日（日）の2日間限定で週末プレゼントが登場。ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき「トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター」、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」がもらえる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と呼びかけている。
【写真】どれがもらえるかワクワク！ ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第2弾のおもちゃ一覧
■街ではたらくクルマが仲間入り
今回発売されるハッピーセット「トミカ」第2弾は、はたらくクルマや「マクドナルド」オリジナルデザインのバスなど、4種＋ひみつのおもちゃ1種から成る全5種。
また、車体の後ろのドアが開閉する「日産 NV350 キャラバン 救急車」や、ほかの車をけん引できる「トヨタ ダイナ レッカー車」も展開。はたらくクルマが、街で果たす役割を考えながら遊べるおもちゃがそろう。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「はたらくクルマのドアなどを動かして遊びながら、『どのように人を助け、どんなお仕事をするのか』のお話を広げてみましょう」と語っている。
■こぎみゅんが初登場！
一方、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第2弾で用意されるのは、各キャラクターの好きなことや得意なこと、夢にフィーチャーした、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ4種＋ひみつのおもちゃ1種の全5種。
ラインナップには、小物入れとして使用できるケースの中にシナモロールのお友だち“みるく”のカトラリー置きが入った「シナモロール くるくるスイーツケース」や、鉛筆やペンを立てることができる「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」など、整理整頓が身に付くおもちゃが並ぶ。
また、「ハッピーセット」初登場の“こぎみゅん”型おにぎりが作れる「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」や、手転がしで遊んだり、斜面を走らせたりすることができる「ポチャッコ スケボーフィギュア」も提供。
沢井氏は、「おもちゃをきっかけに、くらしの中の遊びと習慣を広げましょう」と語っている。
■2日間限定の週末プレゼント
ちなみに、4月25日（土）と4月26日（日）の2日間限定で週末プレゼントが登場。ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき「トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター」、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」がもらえる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と呼びかけている。