岩手県大槌町の山林火災は、被害が拡大し続けています。県によりますと、2か所のエリアの山林で22日に火災が発生しました。この2か所はおよそ10キロ離れています。

町によりますと、焼けた範囲は23日午前6時の時点で小鎚地区はおよそ23ヘクタール、吉里吉里地区はおよそ178ヘクタールにのぼります。23日朝から消火活動が続く吉里吉里地区の現場から中継です。

大槌町の城山公園に来ています。こちらは高台となっていて、火災の現場がよく見えるのですが、辺り一面が白い煙で覆われています。22日もこちらに来たのですが、風の向きが日によって異なるため、延焼の範囲が予測のつけづらさがあるのではないかと思います。

そして、風が吹いている今も白い煙がそこにとどまっているような印象です。かなり視界が悪いこともあり、延焼範囲の拡大が見受けられます。

避難所の収容人数の上限が近づいているという理由で、新たな避難所の開設もアナウンスされていました。延焼範囲が拡大されることで、避難する人も増えています。行動する際は周囲に十分な注意を払う必要があります。

災害地域の一部住宅に火が迫る可能性があるということです。それを受けて、消防車両などで集中的に対処するということです。

少しずつ冷たい風が多くなってきました。風の向きや強さがまた変わっていくと山林火災の対処が難しくなる可能性もあります。

ここまでの取材を通して多くの人にお話を聞くことができました。一人の人が不安としてしゃべっていたのが、「後発地震注意情報」が出ている中で、この山林火災が起きたことだということです。もし大きな地震が発生した時に、視界が悪い中、十分に避難することができるのだろうかという不安を話していました。今もなお不安で胸がいっぱいの人が集まる避難所ですけれども、早くこの山林火災が沈静化されることを願うばかりだということです。