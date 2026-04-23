24日は晴れて過ごしやすい陽気に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■日中は天気回復 北海道は雪のところも

24日（金）は低気圧や前線は離れていく見込みです。

関東は明け方まで雨が残る所もありますが、日中は天気が回復するでしょう。広い範囲で日差しが届きますが、西日本の太平洋側は雲が広がりやすく、九州南部は夕方にかけてにわか雨がありそうです。

北海道は上空に寒気が流れ込み、道北や道東を中心に一時的に雪の降る可能性があります。大気の状態も不安定で、落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。

■西ほど暖かさ戻る 関東も過ごしやすい陽気

24日（金）は日差しの暖かさが戻り、西日本や東海では前日より大幅に気温が上がるでしょう。関東も平年並みの気温の所が多く、昼間は過ごしやすく感じられそうです。寒気が入る北海道では平年より低く、内陸では日中も一桁の気温となりそうです。旭川は最高気温が9℃と11日ぶりに10℃未満となりそうですので、昼間も寒さ対策をしてお過ごしください。

【24日(金)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌10℃（-2 4月上旬）

旭川9℃（-3 4月上旬）

仙台18℃（-3 平年並み）

新潟16℃（-1 4月中旬）

東京20℃（+1 4月中旬）

名古屋 23℃（+6 5月上旬）

大阪22℃（+4 平年並み）

広島24℃（+9 5月中旬）

福岡21℃（+5 平年並み）

■岩手県大槌町では空気の乾燥が続く

山林火災の続いている岩手県大槌町では、24日（金）も晴れて空気の乾燥が続くでしょう。次の雨は28日（火）ごろとなりそうですが、まだ予測には幅があり、まとまった雨が降るかどうかは不確実となっています。

総務省消防庁によると、林野火災は2月から5月にかけての時期に多く発生する傾向があり、その出火原因は、たき火や火入れなど人的要因によるものが多いそうです。山菜採りやハイキングなど、山に入る機会が多くなる時期ですが、火の取り扱いには十分な注意が必要です。