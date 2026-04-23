お笑いタレントのあばれる君が、２３日、地元・福島の酒蔵とタッグを組んだクラフト日本酒を発表した。

商品名は「酔水呑灯団欒暖（すいすいどんどんだんらんだん）」。福島県南相馬市・小高を拠点とする酒蔵「ｈａｃｃｏｂａ ‐Ｃｒａｆｔ Ｓａｋｅ Ｂｒｅｗｅｒｙ‐」とのコラボレーションとなっている。同製品は、あばれる君が主宰するコミュニティ「アドベンチャークラブ」での活動をきっかけに開発。米づくりや山で採取した在来植物が用いられており、イベント「ＣＲＡＦＴ ＳＡＫＥ ＷＥＥＫ ２０２６」のオーガナイザーを務める中田英寿氏の後押しもあったという。

味わいはハーバルで森を思わせる香りと、ぶどうのような果実感が特徴。複雑で奥行きのある風味ながら、飲みやすさにもこだわった。ラベルはｈａｃｃｏｂａの「ｚａｉｒａｉ」シリーズをベースに特別仕様で制作され、地域に根ざしたお酒であることを強調している。

あばれる君は「温かい雰囲気の文字を並べてリズム良く名付けました！みんなで楽しく飲むという意味がこもっています」とアピール。２４日に六本木ヒルズで開催されるイベント内でお披露目され、５月７日より一般発売を予定している。