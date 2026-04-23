地元・福島の酒蔵とタッグを組んだクラフト日本酒を発表したあばれる君（右）

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　お笑いタレントのあばれる君が、２３日、地元・福島の酒蔵とタッグを組んだクラフト日本酒を発表した。

　商品名は「酔水呑灯団欒暖（すいすいどんどんだんらんだん）」。福島県南相馬市・小高を拠点とする酒蔵「ｈａｃｃｏｂａ　‐Ｃｒａｆｔ　Ｓａｋｅ　Ｂｒｅｗｅｒｙ‐」とのコラボレーションとなっている。同製品は、あばれる君が主宰するコミュニティ「アドベンチャークラブ」での活動をきっかけに開発。米づくりや山で採取した在来植物が用いられており、イベント「ＣＲＡＦＴ　ＳＡＫＥ　ＷＥＥＫ　２０２６」のオーガナイザーを務める中田英寿氏の後押しもあったという。

　味わいはハーバルで森を思わせる香りと、ぶどうのような果実感が特徴。複雑で奥行きのある風味ながら、飲みやすさにもこだわった。ラベルはｈａｃｃｏｂａの「ｚａｉｒａｉ」シリーズをベースに特別仕様で制作され、地域に根ざしたお酒であることを強調している。

　あばれる君は「温かい雰囲気の文字を並べてリズム良く名付けました！みんなで楽しく飲むという意味がこもっています」とアピール。２４日に六本木ヒルズで開催されるイベント内でお披露目され、５月７日より一般発売を予定している。