仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層の実情や本音を探る調査機関「しゅふＪＯＢ総研」が、「長期連休と家事の手抜き」をテーマに仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層にアンケート調査。結果が公開された。

■調査結果概要

▼家事が「好き」３４．４％、「嫌い」２９．９％

▼ＧＷなど長期連休の時の家事の大変さ「普段より大変になる」４７．３％

▼長期連休の時の家事の大変さ ２６年と２０２３年の比較 普段より大変になるが１０．８％減

▼家事の手抜きという言葉の印象「良くも悪くもない」５１．４％

▼家事の手抜きについての考え「時には手抜きすることも必要」７６．７％

▼家事の効率を上げるために利用しているもの「冷凍食品」６３．０％

▼フリーコメントより抜粋（年代：就業形態）

「パートは遊びと思っている旦那が長期お休みでいるＧＷ盆暮れ正月は、食事の用意も大変。子どもと２人なら、簡単にすませられるのに」（５０代：パート／アルバイト）

「家事効率のため、オートメーションの調理家電を２つ導入、活用しています。片付けも楽で効率的、無い生活は考えられません」（４０代：正社員）

「家事は『やって当たり前』と思われがちですが、実際には名前のない細かな作業の連続で、心身ともにエネルギーを使うものですよね。特に仕事や他の予定と両立させていると、ふとした瞬間に負担が重くのしかかることもあるかと思います」（５０代：パート／アルバイト）

「家族が積極的に家事を手伝ってくれるので、負担を感じることは少なく、毎日を楽しく過ごせています。夫や息子の協力のおかげで、家事も前向きに取り組めています」（４０代：今は働いていない）

「昔は手抜きと言われてしまったのでしょうが、最近はいかに効率よくすませるかもポイントなのだと思います。良い時代になっていると思います！」（５０代：派遣社員）

「家事そのものよりも、家族からの理解のなさや、手伝い、役割分担がないことが負担。また、分担させるためには教えなければならないことが、さらに負担」（５０代：今は働いていない）

「ペットの世話も家事のひとつだとすれば、自動給餌・自動給水・見守りなどは外出時に大変便利です。私の場合、家事＝手荒れの原因なのですが、ゴム手袋やハンドクリームだけではなかなか対処できず、苦慮しています」（５０代：フリー／自営業）

「この度定年退職して自宅に居ます。主人は自営業で家にいますが若い頃から家事を分担して来ませんでした。これから少しずつ主人にも家事を手伝って貰うように再教育しなくては．．．」（６０代：今は働いていない）

「手抜きという言葉が悪い印象。家族の為に、自分が機嫌良くいられる単なる方法。手抜きということは、自分の中のハードルが高いだけで、そもそもそれが当たり前の人にとっては手抜きではない。手抜きではなくて、自分のやり方」（３０代：今は働いていない）

「仕事から帰っての家事は苦行でしかない。疲れているし、お腹も空いているし、一から夕食作りは無理。惣菜を買って帰るか、冷凍食品を温めるかの２択です」（６０代：パート／アルバイト）

「うちは夫がご飯を作ったり、弁当を作ったりしてくれるので、ラクな方だと思ってます」（５０代：正社員）

「食事の品数、栄養バランスを考えて作らなければいけないのに、物価高で思うように買い物が出来ないこと、金銭面も考えなければならない事が負担になってます」（５０代：パート／アルバイト）

※調査概要

▼調査手法：インターネットリサーチ（無記名式）

有効回答者数：４５９人

▼調査実施日：２０２６年３月１６日（月）〜２０２６年３月３１日（火）まで

▼調査対象者：ビースタイル スマートキャリア登録者／求人サイト」しゅふＪＯＢ」登録者