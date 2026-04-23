ドル円１５９．６５近辺、ユーロドル１．１７００近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は159.65近辺、ユーロドルは1.1700近辺で推移している。



ドル円はロンドン朝方に159.70近辺まで買われた。その後も高止まりしている。ドル高とともに円安も加わっている。



ユーロドルは1.1700近辺と前日NY終値1.1705レベルをわずかに下回っている。本日これまでのレンジは1.1693－1.1714と21ポイントに過ぎない。ユーロ円は186.80近辺と前日NY終値186.68レベルからやや円安に振れる水準。ロンドン朝方には186.97付近まで買われたが、足元では上昇一服となっている。



欧州株は高安まちまち。前日の最高値を更新したナスダック指数も、足元での先物は0.45％安と調整に押されている。



東京午前にはイランで爆発音との一部情報に有事ドル買い反応がみられたが、その報道が否定されると一気に買いがしぼんだ。市場は中東有事関連の情報に振れ回されており、ドル相場はやや疲れが見える感もある。



原油相場の高止まりが継続しており、日本経済にとってはインフレ圧力や交易条件の悪化などネガティブな状況にある。また今週は、来週の日銀決定会合については利上げ見送りとの関係者報道が相次いだことも円売りを誘う材料となっているようだ。



USD/JPY 159.66 EUR/JPY 186.82 EUR/USD 1.1701

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