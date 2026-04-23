◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)

“投打二刀流”で出場した大谷翔平選手は、6回無失点の好投を振り返り、「投げたいところに投げられたことが一番良かった」と話しました。

中6日で今季4度目の先発マウンドにあがった大谷選手は、2回から4回まで相手打線を3イニング連続で三者凡退に抑えるなど、最速100.6マイル(161.9キロ)など、160キロ超えを16球記録。6回7奪三振無失点の内容で、ジャイアンツ打線を零封しました。

試合後、自らの登板内容について「全体的に調子はよかった」と振り返りつつ、「いいペースで来ていたので、7回まで行ければベストだったかなとは思います」と反省も口にした大谷選手。

中6日での快投を「連戦中なので体的に最初のしんどさを感じる時期なのかなとは思いますけど、問題なく健康で1試合1試合出られている。最低限ではありますけど、難しいところでもあるので、いいペースでは来てるのかなとは思います」と振り返り、13連戦の6試合を終えたチーム事情に言及しました。

また、この日は投じた全91球のうち、ストレートが52％（47球）を占め、「自分の投げたいボールをピッチコムで出していた。前回は(ストレートが)あんまり良くなかったですけど、今日はよかったですね。投げたいところに投げられた。前回と今回含めて、どこがよかったというのは探したいなと思います」と手応えを明かしました。

チームは大谷選手が降板後の7回に3点を奪われ、今季初の完封負け。それでも、「中継ぎも抑える時もあれば打たれる時もありますし、長いシーズン先発も中継ぎも一致団結してカバーし合えればいいんじゃないかと思います」と前を向きました。

大谷選手は4試合の登板で2勝0敗、防御率0.38と驚異の数字。打者としては4打数無安打で6試合ぶりに無安打に終わりました。