【エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン】 5月29日 発売 価格：638円

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プラスは、サンスター文具と協業し、“消す”ことを楽しみながら自分だけの富士山を作ることができる「エアイン 富士山消しゴム」より、サンリオとのコラボ企画「エアイン 富士山消しゴム＜限定＞サンリオキャラクターズ デザイン」を5月29日に発売する。価格は小箱入りの2個セットで638円。

「エアイン 富士山消しゴム」は、“いつもカドで消す感触”が好評のロングセラー消しゴム「エアイン」シリーズから生まれた新発想の消しゴム。「“消す”行為そのものを楽しむ」という新しいアイデアが好評を博している。

本コラボ製品は、ハローキティやポムポムプリンなど、サンリオの人気キャラクターから8キャラクターをあしらったかわいいデザインの消しゴム。消しゴム本体には各キャラクターをイメージした新色を採用している。

ラインアップは、「ハローキティ＆ディアダニエル」、「マイメロディ＆クロミ」、「リトルツインスターズ」、「ポムポムプリン＆シナモロール」の各2柄をセットにした小箱入り4種。大好きなキャラクターと一緒に、オリジナルの“富士山”を作ることができる。

サンリオキャラクターズのかわいいデザインとカラーリング

消しゴムのケースには、富士山とキティやマイメロディ、クロミらサンリオキャラクターが描かれている。消しゴム本体の樹脂も各キャラクターに合わせた新色を採用している。

ケースの上部にはカーブ加工を施し、消すときの力を分散させて消しゴム本体を折れにくくしている。

プレゼントにも最適なかわいい小箱入りの2個セット

手触りの良い紙を採用した4種類の小箱には、セットのサンリオキャラクターズの姿が描かれ、ゴールドの箔押しロゴとともに、特別感のあるギフトボックス仕様となっている。かわいらしいパッケージはプレゼントやお土産にもぴったり。消しゴムを出した後も小物入れとして使用できる。