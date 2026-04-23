降格圏トッテナムがスポーツ心理学者を急募、終盤失点による勝利逸の自信回復へ
トッテナムがトップチームの心理面強化を目的にスポーツ心理学者の採用を進めている。英『BBC』が伝えた。
クラブは男子トップチームに常駐する「リード・パフォーマンス・サイコロジスト(主任心理学者)」の募集を開始。求人内容では、この役職を「チーム環境に組み込まれた高い影響力を持つ役割」と位置づけ、選手個々への心理的サポートに加え、スタッフ全体を含めた組織的なメンタル支援の提供が求められているという。
トッテナムはリーグ戦で長期間勝利から遠ざかっており、今年1月1日のプレミアリーグ第19節・ブレントフォード戦から未勝利が続く。シーズン終盤で18位と自動降格圏に位置しており、苦しい戦いを強いられている。直近の試合でも終盤失点によって勝利を逃す場面が見られ、『BBC』はチームの心理的ダメージが蓄積している状況を指摘する。
同クラブではすでに個別に心理学者と契約している選手も存在する。だが、クラブとして常設の専門家を配置することで「心理学に基づいたパフォーマンス文化」をチーム全体に根付かせることを狙っているとされる。
今季途中に就任した指揮官のロベルト・デ・ゼルビ監督も、選手の心理面の重要性に言及。同監督は選手に対して戦術指導だけでなく、精神面の支えとなる存在の必要性を強調しており、チーム再建に向けて自信の回復が不可欠との考えを示している。
クラブが公開した求人要項では、候補者に対し「信頼を築ける能力」「トップレベル環境での専門的知識」「機密性を保てる資質」などが求められているという。
クラブは男子トップチームに常駐する「リード・パフォーマンス・サイコロジスト(主任心理学者)」の募集を開始。求人内容では、この役職を「チーム環境に組み込まれた高い影響力を持つ役割」と位置づけ、選手個々への心理的サポートに加え、スタッフ全体を含めた組織的なメンタル支援の提供が求められているという。
同クラブではすでに個別に心理学者と契約している選手も存在する。だが、クラブとして常設の専門家を配置することで「心理学に基づいたパフォーマンス文化」をチーム全体に根付かせることを狙っているとされる。
今季途中に就任した指揮官のロベルト・デ・ゼルビ監督も、選手の心理面の重要性に言及。同監督は選手に対して戦術指導だけでなく、精神面の支えとなる存在の必要性を強調しており、チーム再建に向けて自信の回復が不可欠との考えを示している。
クラブが公開した求人要項では、候補者に対し「信頼を築ける能力」「トップレベル環境での専門的知識」「機密性を保てる資質」などが求められているという。