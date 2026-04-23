浦和、元Jリーガーのクラブスタッフが交通事故
浦和レッズは23日、幼稚園児や小学生を対象としたハートフルクラブでコーチを務める元Jリーガーの盛田剛平氏(49)が、乗用車を運転中に自転車と接触する事故を起こしたことを発表した。
クラブ公式サイトによると、交通事故は4月23日午前6時40分ごろに埼玉県川口市内で発生。盛田氏が乗用車を運転中、丁字路に進入してきた自転車に対して、回避行動をできずに接触したという。盛田氏はその場で救急車を要請し、警察にも通報。その後に事情聴取も受けた。自転車を運転していた方は救急車で病院に搬送されたという。
クラブは「お怪我をされた方に心よりお詫び申し上げますとともに、一日も早いご回復を心よりお祈りいたします。また、本交通事故の発生に伴いまして、ご迷惑をおかけいたしました関係者のみなさまに、重ねてお詫び申し上げます」と報告した。
また、「2026年4月の道路交通法改正により、乗用車を運転する側の責任についても、より注意が必要になっております。そのような中で発生した接触事故にあたり、クラブとしては、盛田に対して厳重注意を行いますとともに、再発防止に向けて、継続的にクラブ内全体へ向けても注意喚起を行い、交通安全への取り組みをより徹底してまいります」と伝えている。
盛田氏は駒澤大を卒業後、1999年に浦和でプロデビュー。17年にザスパクサツ群馬で引退し、18年から浦和のクラブスタッフとなっていた。
クラブ公式サイトによると、交通事故は4月23日午前6時40分ごろに埼玉県川口市内で発生。盛田氏が乗用車を運転中、丁字路に進入してきた自転車に対して、回避行動をできずに接触したという。盛田氏はその場で救急車を要請し、警察にも通報。その後に事情聴取も受けた。自転車を運転していた方は救急車で病院に搬送されたという。
また、「2026年4月の道路交通法改正により、乗用車を運転する側の責任についても、より注意が必要になっております。そのような中で発生した接触事故にあたり、クラブとしては、盛田に対して厳重注意を行いますとともに、再発防止に向けて、継続的にクラブ内全体へ向けても注意喚起を行い、交通安全への取り組みをより徹底してまいります」と伝えている。
盛田氏は駒澤大を卒業後、1999年に浦和でプロデビュー。17年にザスパクサツ群馬で引退し、18年から浦和のクラブスタッフとなっていた。