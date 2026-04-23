月島ホールディングス <6332> [東証Ｐ] が4月23日大引け後(17:15)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の105億円→110億円(前の期は102億円)に4.8％上方修正し、増益率が2.4％増→7.3％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の81億円→86億円(前年同期は83.2億円)に6.2％増額し、一転して3.3％増益計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の82円→85円(前の期は78円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

豊富な受注済み案件の進捗による増収増益および政策保有株式の売却により特別利益が増加する見込みです。なお、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、過去最高益となる見込みです。



当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、毎期の業績、新規投資、連結配当性向等を総合的に勘案しながら安定配当に努めることを利益配分の基本方針としており、株主資本配当率（DOE）3.5%を下限とし、総還元性向 50%以上を株主還元の目標として設定しております。 上記の方針および業績、財政状況を総合的に検討した結果、2026 年 3 月期の期末配当金に つきましては、直近の配当予想から 3 円増配の 1 株当たり 43 円の見込みといたします。これによ り、年間配当金は 1 株当たり 85 円となる見込みです。 （注） 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したもの であり、 実際の業績等は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。