ケイアイスター不動産 <3465> [東証Ｐ] が4月23日大引け後(17:30)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の230円→235円(前の期は151円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付けており、事業成長のための資金を確保しつつ、安定的・継続的な配当の実施を基本方針としております。2026 年３月期の期末配当につきましては、当社配当方針および住宅需要及び供給が堅調に推移していることを総合的に勘案し、前回予想の 1 株当たり130円から５円増配し135円といたします。今後も財務健全性に留意しつつ、資本効率の向上を図りながら、株主の皆様への安定的な配当の継続に努めてまいりますなお、2026年４月1日を効力発生日として普通株式１株につき２株の割合による株式分割を行っておりますが、今回修正した１株当たり期末配当金は、株式分割前の株式数を基準としております。