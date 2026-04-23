[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇146銘柄・下落126銘柄（東証終値比）
4月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは311銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は126銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが38銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3672> オルトＰ 44.9 +5.9（ +15.1%）
2位 <6135> 牧野フ 11940 +1370（ +13.0%）
3位 <6492> 岡野バ 18000 +2000（ +12.5%）
4位 <2359> コア 2357 +220（ +10.3%）
5位 <4422> ＶＮＸ 1580 +146（ +10.2%）
6位 <6217> 津田駒 2565 +232（ +9.9%）
7位 <6701> ＮＥＣ 4703 +411（ +9.6%）
8位 <556A> 犬猫生活 4559.5 +359.5（ +8.6%）
9位 <4288> アズジェント 850 +63（ +8.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 55 +4（ +7.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5843> インシュア 1830 -496（ -21.3%）
2位 <7426> 山大 466.1 -87.9（ -15.9%）
3位 <6196> ストライクＧ 1279 -164（ -11.4%）
4位 <4307> 野村総研 4577 -498（ -9.8%）
5位 <7751> キヤノン 4063 -306（ -7.0%）
6位 <3753> フライト 155.5 -10.5（ -6.3%）
7位 <2459> アウン 220.2 -14.8（ -6.3%）
8位 <3070> ジェリビンズ 96.8 -6.2（ -6.0%）
9位 <6840> ＡＫＩＢＡ 500 -32（ -6.0%）
10位 <4918> アイビー 314 -14（ -4.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 4703 +411（ +9.6%）
2位 <6723> ルネサス 3338 +38.0（ +1.2%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2332.4 +15.4（ +0.7%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2679.5 +17.5（ +0.7%）
5位 <9022> ＪＲ東海 4065.3 +26.3（ +0.7%）
6位 <5713> 住友鉱 9799.8 +59.8（ +0.6%）
7位 <2801> キッコマン 1457.6 +8.6（ +0.6%）
8位 <6471> 日精工 1183.3 +6.8（ +0.6%）
9位 <7731> ニコン 1705 +9.5（ +0.6%）
10位 <6954> ファナック 6375 +35（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4307> 野村総研 4577 -498（ -9.8%）
2位 <7751> キヤノン 4063 -306（ -7.0%）
3位 <4063> 信越化 6565.1 -98.9（ -1.5%）
4位 <6981> 村田製 4781 -32（ -0.7%）
5位 <8801> 三井不 1723.2 -10.8（ -0.6%）
6位 <6702> 富士通 3751 -22（ -0.6%）
7位 <1963> 日揮ＨＤ 2344.7 -13.3（ -0.6%）
8位 <8697> 日本取引所 1841 -10.0（ -0.5%）
9位 <5108> ブリヂストン 3297 -16.0（ -0.5%）
10位 <2914> ＪＴ 5842 -24（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3672> オルトＰ 44.9 +5.9（ +15.1%）
2位 <6135> 牧野フ 11940 +1370（ +13.0%）
3位 <6492> 岡野バ 18000 +2000（ +12.5%）
4位 <2359> コア 2357 +220（ +10.3%）
5位 <4422> ＶＮＸ 1580 +146（ +10.2%）
6位 <6217> 津田駒 2565 +232（ +9.9%）
7位 <6701> ＮＥＣ 4703 +411（ +9.6%）
8位 <556A> 犬猫生活 4559.5 +359.5（ +8.6%）
9位 <4288> アズジェント 850 +63（ +8.0%）
10位 <3681> ブイキューブ 55 +4（ +7.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5843> インシュア 1830 -496（ -21.3%）
2位 <7426> 山大 466.1 -87.9（ -15.9%）
3位 <6196> ストライクＧ 1279 -164（ -11.4%）
4位 <4307> 野村総研 4577 -498（ -9.8%）
5位 <7751> キヤノン 4063 -306（ -7.0%）
6位 <3753> フライト 155.5 -10.5（ -6.3%）
7位 <2459> アウン 220.2 -14.8（ -6.3%）
8位 <3070> ジェリビンズ 96.8 -6.2（ -6.0%）
9位 <6840> ＡＫＩＢＡ 500 -32（ -6.0%）
10位 <4918> アイビー 314 -14（ -4.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 4703 +411（ +9.6%）
2位 <6723> ルネサス 3338 +38.0（ +1.2%）
3位 <9843> ニトリＨＤ 2332.4 +15.4（ +0.7%）
4位 <6762> ＴＤＫ 2679.5 +17.5（ +0.7%）
5位 <9022> ＪＲ東海 4065.3 +26.3（ +0.7%）
6位 <5713> 住友鉱 9799.8 +59.8（ +0.6%）
7位 <2801> キッコマン 1457.6 +8.6（ +0.6%）
8位 <6471> 日精工 1183.3 +6.8（ +0.6%）
9位 <7731> ニコン 1705 +9.5（ +0.6%）
10位 <6954> ファナック 6375 +35（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4307> 野村総研 4577 -498（ -9.8%）
2位 <7751> キヤノン 4063 -306（ -7.0%）
3位 <4063> 信越化 6565.1 -98.9（ -1.5%）
4位 <6981> 村田製 4781 -32（ -0.7%）
5位 <8801> 三井不 1723.2 -10.8（ -0.6%）
6位 <6702> 富士通 3751 -22（ -0.6%）
7位 <1963> 日揮ＨＤ 2344.7 -13.3（ -0.6%）
8位 <8697> 日本取引所 1841 -10.0（ -0.5%）
9位 <5108> ブリヂストン 3297 -16.0（ -0.5%）
10位 <2914> ＪＴ 5842 -24（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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