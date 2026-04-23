　4月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは311銘柄。東証終値比で上昇は146銘柄、下落は126銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は71銘柄。うち値上がりが38銘柄、値下がりは24銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3672>　オルトＰ　　　　　 44.9　 +5.9（ +15.1%）
2位 <6135>　牧野フ　　　　　　11940　+1370（ +13.0%）
3位 <6492>　岡野バ　　　　　　18000　+2000（ +12.5%）
4位 <2359>　コア　　　　　　　 2357　 +220（ +10.3%）
5位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　 1580　 +146（ +10.2%）
6位 <6217>　津田駒　　　　　　 2565　 +232（　+9.9%）
7位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4703　 +411（　+9.6%）
8位 <556A>　犬猫生活　　　　 4559.5 +359.5（　+8.6%）
9位 <4288>　アズジェント　　　　850　　+63（　+8.0%）
10位 <3681>　ブイキューブ　　　　 55　　 +4（　+7.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5843>　インシュア　　　　 1830　 -496（ -21.3%）
2位 <7426>　山大　　　　　　　466.1　-87.9（ -15.9%）
3位 <6196>　ストライクＧ　　　 1279　 -164（ -11.4%）
4位 <4307>　野村総研　　　　　 4577　 -498（　-9.8%）
5位 <7751>　キヤノン　　　　　 4063　 -306（　-7.0%）
6位 <3753>　フライト　　　　　155.5　-10.5（　-6.3%）
7位 <2459>　アウン　　　　　　220.2　-14.8（　-6.3%）
8位 <3070>　ジェリビンズ　　　 96.8　 -6.2（　-6.0%）
9位 <6840>　ＡＫＩＢＡ　　　　　500　　-32（　-6.0%）
10位 <4918>　アイビー　　　　　　314　　-14（　-4.3%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 4703　 +411（　+9.6%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　　 3338　+38.0（　+1.2%）
3位 <9843>　ニトリＨＤ　　　 2332.4　+15.4（　+0.7%）
4位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 2679.5　+17.5（　+0.7%）
5位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 4065.3　+26.3（　+0.7%）
6位 <5713>　住友鉱　　　　　 9799.8　+59.8（　+0.6%）
7位 <2801>　キッコマン　　　 1457.6　 +8.6（　+0.6%）
8位 <6471>　日精工　　　　　 1183.3　 +6.8（　+0.6%）
9位 <7731>　ニコン　　　　　　 1705　 +9.5（　+0.6%）
10位 <6954>　ファナック　　　　 6375　　+35（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4307>　野村総研　　　　　 4577　 -498（　-9.8%）
2位 <7751>　キヤノン　　　　　 4063　 -306（　-7.0%）
3位 <4063>　信越化　　　　　 6565.1　-98.9（　-1.5%）
4位 <6981>　村田製　　　　　　 4781　　-32（　-0.7%）
5位 <8801>　三井不　　　　　 1723.2　-10.8（　-0.6%）
6位 <6702>　富士通　　　　　　 3751　　-22（　-0.6%）
7位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2344.7　-13.3（　-0.6%）
8位 <8697>　日本取引所　　　　 1841　-10.0（　-0.5%）
9位 <5108>　ブリヂストン　　　 3297　-16.0（　-0.5%）
10位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 5842　　-24（　-0.4%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース