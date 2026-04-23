人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白のタンクトップでの“尻トレ”姿を公開した。

「今週もパーソナルトレーニング！」とつづり、白のタンクトップ姿でマシン・トレーニングしているショットをアップ。

「ウエイトマシンの尻トレの種目が本当にしんどかった笑」と報告し、「キヨ猫ソックス トレーナーさんが気づいてくれたｗ」と添えた。

霧島は、大阪府出身で、愛称は「せいこっこ」。昨年2月に発売された人気ゲームシリーズ「龍が如く8外伝」にミナト区系女子・レースクイーンの聖子として出演している。2021年に「ミスFLASHグランプリ」を受賞。

スーパーGTデビュー10年目となった25年度は3カテゴリーでレースアンバサダーを務めた。今年2月にデジタル写真集「ミナト区の女王様」「かつてない自分に」を立て続けにリリースした。

特技は歌で「RENNA」名義で歌手としても活動している。公式プロフィルは、身長1メートル65、スリーサイズはB86・W60・H88。血液型はAB。