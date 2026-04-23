タレントはるな愛（53）が22日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。知人から紹介されたマンションに入居後、ジュエリーを盗まれた後の衝撃の結末を語った。

番組のテーマは「ダマされやすい女とうたぐり深い女が吠える夜」。はるなは“ダマされやすい女”として出演した。

はるなは不動産屋の知人から紹介されたマンションに入居するも、1カ月で泥棒に遭ったことを告白した。「全部盗られて。警察の人来ていろいろやったけど『これはプロの犯行だ』って」とお気に入りのジュエリーが盗まれたことを明かした。

はるなは「不動産屋に言わなあかんと思って、知り合いに言おうと思ったら担当した知り合いがいなくなってて。どこにいますかって言ったら『いきなり飛んでいなくなった』ってなって」と担当者が姿を消したことを明かした。

はるなは「のちに飲み会があったんですよ。そこに『そういえばあの人覚えてる？』って、不動産屋の人みんな知ってるから。『知ってるよ。あの人、偽札を偽造して捕まったやん』ってなって。あいつややっぱり！ってなって。俺のジュエリーあいつが盗った！」と絶叫しスタジオを爆笑させた。

若槻千夏は「急に賢示！」とはるなの本名でガヤを入れて盛り上げた。ゲスト出演の矢本悠馬も「この話おもろすぎて…」と興味津々だった。