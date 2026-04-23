敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・投手兼DH」で先発した。投げては6回5安打無失点、7奪三振の快投を見せたが、打者としては4打数無安打。連続試合出塁は53試合でストップし、チームも0-3で敗れた。デーブ・ロバーツ監督は打者・大谷の現状について会見で語っている。

投手・大谷の快投を自ら援護することはできなかった。大谷は初回の第1打席にジャイアンツ先発マーリーのスプリットをひっかけて一ゴロ。続く第2打席も一ゴロ、第3打席は見逃し三振と、自身と投げ合ったマーリーを攻略することができなかった。マーリー降板後の8回の打席でも内角のストレートを打ち上げて、左飛に終わった。

昨年8月24日のパドレス戦から続いていた連続試合出塁は53試合でストップし、打率も.258まで下げた。本塁打は12日（同13日）のレンジャース戦以来8試合出ていない状況に、試合後の指揮官の会見では、現地メディアから質問も飛び出した。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組で放送された会見でロバーツ監督は、メディアからの「オオタニとタッカーはあまり打てていないようですが、どう見ていますか？」という質問に回答している。

指揮官は「ショウヘイについては、アグレッシブさは相変わらず健在だと思う。時々、引っ張りへの意識が強すぎることがあり、球を長めにみて速球でやられることがある」と現状を分析。それでも「ずっと言い続けているが、センター方向に打ち返しているときは、彼に勝るものはいない」と信頼感を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）