元横綱・貴乃花光司氏（５３）の全身ショットが公開された。

２３日までにインスタグラムで「『強く生きる〜 医療業界に通じること〜』 周産期医療に関わる医療従事者の方々にお話をさせていただきました」と報告。

「実際に皆様と一緒に 四股を踏みました 少子化のこの世の中 先生方 周産期医療に携わる方々には感謝です」とつづった貴乃花氏はスーツを着用。１８３センチで小顔のスラっとしたスタイルにフォロワーは「かっこいい〜」「素敵です」「スーツ姿良くお似合いです」と見ほれた。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムやＣＭで見せる近影が「別人」「今、体重何キロですか？」などと話題に。

１０日の投稿では「穴子のしゃぶしゃぶ」を食べる姿を披露し、「幸せそう」「ヘアスタイルとっても素敵」「少し瘦せられたようですね」「奥様に感謝」などの声が寄せられた。