ブラックバーン大橋祐紀が2ゴール、森下龍矢も1ゴール1アシストの活躍

イングランド2部ブラックバーンは4月22日、チャンピオンシップ第44節でシェフィールド・ユナイテッドと対戦し、3-1で勝利を収めた。

この結果、チームの2部残留が確定している。

試合にはFW大橋祐紀とMF森下龍矢の日本人コンビが揃って先発出場を果たした。前半12分、中盤でボールを受けた森下が鋭いスルーパスを供給。これに抜け出した大橋がGKを冷静にかわして先制ゴールを奪った。さらに同32分には森下自身が追加点をマークすると、前半終了間際にも大橋がこの日2点目となるゴールをネットに突き刺した。

大橋は今季リーグ戦の得点数を10点に乗せ、2桁得点を達成。ここまで全45試合に出場し、チームの攻撃を牽引している。一方の森下も1ゴール1アシストの活躍で、今季36試合出場4ゴール9アシストと存在感を示した。

残留を決める勝利の立役者となった2人に対し、SNS上では「1点目の森下の持ち運びと大橋のワンタッチトラップ、エグいな」「どちらの選手もファーストタッチで勝負を決めた。素晴らしい」「大橋選手も、森下選手も、すごかったね。いつか日本代表で最高な黄金コンビになるかな」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）